Cábelíci odehráli třetí utkání zimní přípravy. Jejich soupeř - teplické béčko - se nachází na úplném chvostu ČFL skupiny B se ziskem devíti bodů. Hosty poslal do vedení Marek Patrovský, vedení se však svěřencům Tomáše Šilhavého nepodařilo udržet. V posledních pěti minutách inkasovali hned dvakrát a prohráli 1:2.

Příprava fotbalistů Králova Dvoru - ilustrační foto | Foto: Jan Sláma

Od začátku zápasu měli více ze hry domácí, kteří mohli jít do vedení ve 23. minutě po dělovce Trnovce, která ale pouze orazítkovala břevno Tomanovy branky. Ani z následné dorážky se skláři neprosadili, to na druhé straně se rozhodl vystřelit Patrovský a mířil přesně.

I ve druhém dějství drželi míč převážně tepličtí fotbalisté, ale dlouho se jim nepodařilo vyrovnat skóre. Hostující obrana byla pevná a sami Cábelíci hrozili ze standardních situací a rychlých kontrů. V 85. minutě byl v pokutovém území faulován domácí Procházka a zodpovědnost na sebe vzal Vachoušek, jenž překonal Krčka. O tři minuty později otočku dokonal po centru Procházky Trnovec.

Domácí trenér David Šourek pro klubový web uvedl, že utkání bylo odehráno v náročném větrném a deštivém počasí. S tím souhlasí i kouč Králova Dvora. „Ze začátku byl vítr hodně nepříjemný, ale asi po dvaceti minutách se uklidnil a pak už mi to přišlo v klidu. Teplice byly pohyblivější, jistější na balonu, takže to bylo nakonec asi zaslouženě otočené. Musím říct, že i my jsme se snažili. Nejsme úplně nespokojení, utkání splnilo, co jsme od něj očekávali. Výborná velká umělka, dobrá příprava pro nás,“ zhodnotil trenér hostů Tomáš Šilhavý.

A co fotbalisté Králova Dvora plánují v únoru? Čtyřdenní soustředění v Chotěboři, kde se střetnou s místním klubem. „Potom nás ještě čekají Neratovice, Mariánské Lázně a v generálce Aritma,“ sdělil Šilhavý.

Sestava Králova Dvoru: Toman – Fatrdle, Bouček, Čihák, Benda, Kraus, Novák, Hradecký, Fajgl, Patrovský, Černý (Krček – Sabou, Procházka, Kuča, Krátký, Žižka, Chocholoušek).