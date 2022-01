V dresu domácích se objevil Tomáš Wágner, který je nyní bez angažmá a podle slov činovníků 1. FK Příbram se bude s týmem připravovat do případného zisku dobré štace. A vytáhlý útočník byl na hřišti znát. „V momentě, kdy se v našem vápně něco dělo byl u toho Tomáš Wágner. Pokud by zůstal, určitě by Příbrami hodně pomohl,“ podotkl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.