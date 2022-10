Do zápasu jsme šli samozřejmě s tím, že chceme obhájit tři body a výkon z minulého týdne na Dukle. Věděli jsme, že Sokolov od začátku sezóny posílil mužstvo a že to bude těžké utkání, což se nakonec potvrdilo.

První půle skončila bez branek, byl soupeř nějak nebezpečný?

První půle byla z naši strany špatná a soupeř nás mohl z jedné šance po zásluze potrestat. Naštěstí se tak nestalo, šli jsme do druhé půle s čistým štítem a s jiným nastavením.

Ve druhé půli jste byl u všech důležitých situací. Pojďme k té první, kterou bylo vyloučení hostujícího hráče. Jak k tomu došlo?

Červené kartě předcházel povedený výkop našeho gólmana Venci Kudrny, já viděl, že by mohl míč propadnout za obranu, šel jsem do náběhu a posledního hráče sokolovské obrany zasáhl míč do ruky.

Šest minut před koncem došlo k faulu, po němž Martin Kraus proměnil penaltu…

To byla jedna z útočných akcí, kterou se často chceme prezentovat. Vzešlo to vlastně až od našeho vápna, kdy jsme přešli do rychlého protiútoku a Kejb mě našel v náběhu, já se dostal až do vápna kde mě sokolovský stoper fauloval.

Pak jste vstřelil sám druhou branku Cábelíků. Jak to tam padlo?

Druhá branka byla po dobrém otočení hry z jedné strany na druhou. Oleg dal skvělý centr do vápna, který jsem si našel hlavou a napodruhé už to konečně trefil.

Už jste se s týmem propracovali do středu tabulky, panovala po utkání spokojenost?

Spokojenost panovala určitě s tím, že tři body zůstaly doma a že jsme vzadu udrželi nulu. Naopak musíme brát v potaz špatný první poločas a z toho se do příště určitě poučit.