Desítkou gólů byl podepsaný pod historickým postupem do třetí ligy, střelecky táhl i loni na podzim, teď se ale cesty Kamila Kulhavého a Hostouně znovu rozcházejí. A podle všeho nadobro. Klub z Kladenska informoval o tom, že necelé dva týdny před ostrým startem nové sezony třiadvacetiletého hráče vyřadil z kádru. Důvod? Podle vedení pro hrubé porušení týmových pravidel.

Působení v Hostouni, které načal v roce 2018 utkáním na Motorletu, pro Kamila Kulhavého (vpravo) nejspíš definitivně skončilo. | Foto: Pavel Jiřík

„Nastavili jsem si zde jasná pravidla, a ta platí pro všechny. To, co se událo poslední týden, se vůbec neslučuje s pohledem, který mezi sebou zde v klubu máme. A to je důvěra, upřímnost a komunikace,“ komentoval záležitost trenér Dominik Rodinger.