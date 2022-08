Svatbu jsme si moc užili, jídla bylo dost, ale myslím, že ani po koláčkách mi žádná kila nepřibyla.

Teď vážně, jak jste se těšili na první mistrák ve Zbuzanech?

Stejně jako každý rok, v létě i v zimě, vždy vyhlížíme, kdy skončí galeje v přípravě a začne sezona. Zápasy jsou to, proč ten fotbal hrajeme.

Když jste dal na 2:0, myslel jste si, že odvezete tři body?

Věřil jsem už před zápasem, že si odvezeme tři body. Na druhou stranu proti nám stál kvalitní soupeř, který byl objektivně v zápase lepším týmem. Nám se zápas nepodařil, ale i přesto máme natolik zkušené mužstvo, že jsme závěr zápasu měli zvládnout.

Byla škoda, že jste za stavu 3:1 hned obdrželi snižující branku?

Bylo deset minut do závěru, už jsme to měli zvládnout do vítězného konce.

Co se stalo v závěru, kdy Zbuzany vyrovnaly?

Neubránili jsme roh a domácí bohužel vyrovnali.

Jak hodnotíte bod, kladně či jako ztrátu?

S ohledem na to, jaký výkon jsme předvedli, můžeme být rádi za bod, ale vedli jsme chvíli před koncem o dva góly, takže spíš jako ztrátu.