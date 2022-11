S jakým cílem jste vstupovali do utkání s béčkem Dynama?

Chtěli jsme protrhnout smůlu a vylepšit si trošku dojem z podzimu.

Hosté mají spíš mladý tým. Běhali hodně?

Určitě, spoléhali jsme i na to, že v důležitých okamžicích se prokáže naše zkušenost.

Jak se vám podařilo otevřít skóre?

Měli jsme dobrý tlak do vápna, po kvalitním represu přišel další centr a opět jsme získali odražený míč. Jirka Kabele mi poté přistrči míč a konečně mi to tam spadlo.

Co jste si říkali o přestávce?

Nechtěli jsme dopustit, aby nám utekly tři body.

Byl váš druhý gól hodně uklidňující?

Zbývalo v tu chvíli patnáct minut do konce, soupeře jsme do šancí nepouštěli, ale stačila by jim jedna povedená standardka, jedna střela a byli bychom v problému. Naštěstí jsem pak dostal balón na vápno od Kuby Dvořáka, prohodil si jednoho obránce a pak už zbývalo jen prostřelit brankáře. V tu chvíli jsem byl přesvědčen, že už to nepustíme.

A co oslava tří bodů na dokopné?

Oslava se povedla, po vítězném zápase to jde vždycky lépe.