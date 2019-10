Králův Dvůr – Benešov 4:1 (1:1)

Branky: 11. Kraus, 66. Novák, 71. Kraus (PK), 87. Beňo – 8. Srb. Rozhodčí: Vychodil, Tesař, Průcha. ŽK: Ježdík, Urban (oba BEN). Diváků: 180. FK Králův Dvůr: Krček, Blažek, Hell, Novák, Zelenka, Šebek, Balšánek, Beňo (89. Vlasák), Kraus (76. Bouček), Krejdl (57. Procházka), Kůžel (84. Šolaja). Trenér: Šilhavý.

Celý český národ potěšila páteční výhra nad Angličany, národní celek uspěl pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého. „O repre v kabině ale nepadla ani zmínka. Snažili jsme se koncentrovat na zápas s Benešovem,“ prozradil kouč Cábelíků Tomáš Šilhavý. Jeho svěřenci sice vstoupili do utkání aktivněji, ale skóre otevřeli hosté, když na konci kombinace byl skórující Srb – 0:1. V 11. minutě však přišel roh Balšánka, ve vápně se nejlépe zorientoval Kraus a vyrovnal, což byla trochu reminiscence na nároďák.

„Ta podoba tam byla a musím se přiznat, že v tu chvíli jsem si na repre vzpomněl. Také šlo o standardní situaci, kdy jsme byli hodně důrazní. Akorát branka Krausiče byla mnohem hezčí než gól Jakuba Brabce. Ale u této branky veškerá podobnost s reprezentací skončila. Náš výkon nebyl dobrý, nejsme spokojení s přístupem k zápasu a musím uznat, že Benešov odehrál smolný zápas. Naštěstí jsme měli větší kvalitu před soupeřovou brankou, což rozhodlo o našem vítězství,“ uvedl Šilhavý. Kraus se mohl prosadit ještě jednou, ale proti jeho pokusu z trestného kopu byl brankář Tetour. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře a soupeř nás po zásluze potrestal,“ přiznal králodvorský střelec, který dodal: „Po obdržené brance jsme se probudili, Balši (Balšánek) zahrál krásný roh a já si našel balon na zadní tyči.“

Na začátku druhé půle byli domácí jakoby postiženi nepřesnými kopačkami a Benešov si vytvořil převahu a dokonce skóroval, jenže z ofsajdu. V 58. minutě viděli diváci další centr Balšánka, proti Kůželově hlavičce vytáhl parádní reflex Tetour. Domácí se pak radovali v 66. minutě, Blažkův centr pověsil následně Novák přesně do růžku – 2:1. „To byl důležitý gól, určil směr utkání. Ve zbytku zápasu jsme již ze zajištěné obrany mohli vyrážet do nebezpečných brejků,“ zmínil Martin Kraus, který se prosadil podruhé v zápase z penalty po faulu Pedra na Procházku – 3:1. V závěru si příznivci Cábelíků zakřičeli gól ještě počtvrté, Balšánek vyslal do průniku Beňa, jenž přesnou střelou z velkého vápna zakončil skóre – 4:1.

Králův Dvůr je v tabulce na třetím místě, bronzovou příčku bude chtít potvrdit v Hostouni, která je poslední. Celek z Kladenska ale Cábelíci určitě nepodcení. „Vůbec, žádné podcenění. Postavení soupeře v tabulce v žádném případě neodpovídá kvalitě jeho kádru a předváděné hře. Určitě se necítíme, že bychom měli být v roli favorita. Naopak,“ ví dobře Tomáš Šilhavý. „Jsme rádi za třetí příčku, ale spokojeni ještě nejsme, musíme se připravit na další důležitá utkání v Hostouni a s Karlovými Vary. Zbývá pět kol a chceme udělat co nejvíc bodů,“ burcuje Martin Kraus.