Přes katastrofální vstup do třetiligového utkání v Plzni dokázali fotbalisté Králova Dvora vyválčit bod za remízu 2:2. Oba góly hostů vstřelil Martin Kraus.

Střelec dvou gólů Králova Dvora Martin Kraus. | Foto: fcvp.cz

Domácí rezerva udeřila záhy, když po brankách Aubrechta a Vrby vedla 2:0 už ve 4. minutě. To by zacloumalo s hodně týmy. „Na hřišti jsme se uklidňovali, zlepšili věci, po kterých padli góly a věřili, ze zápas není ztraceny. Zbývalo spoustu času na to něco se zápasem udělat,“ uvedl kapitán Cábelíků Martin Kraus.