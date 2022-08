Hned na začátku musela defenzíva Cábelíků zapnout na plné obrátky, Zbuzany se tlačily hodně dopředu. „Domácí měli opravdu dobrý vstup do zápasu, byli agresivnější. Od prvních minut nás dostávali pod tlak a těch závarů v našem vápně bylo hodně,“ uznal trenér hostů Tomáš Šilhavý.

Po půlhodině však Králův Dvůr udeřil a do půle se mu podařilo přidat ještě druhý gól. Ve 34. minutě si naběhl na centr Kryštof Krátký a po hlavičce rozvlnil síť. Dvě minuty před přestávkou našel střelec první branky Martina Krause, který byl na správném místě. „Povedlo se nám vyřešit dva brejky a zápas se začal obracet na naší stranu. O přestávce jsme se shodli, že musíme být aktivnější a vyrovnat se domácím v agresivitě a nasazení,“ řekl trenér Cábelíků.

Aktivita Zbuzan pokračovala i přes nepříznivý stav a podařilo se jim dokonce snížit na 1:2, když se prosadil k tyči Hampl. Jenže Královu Dvoru se v sobotu dařily brejky, po dalším z nich zvýšil Michal Procházka opět na rozdíl dvou branek. Jenže za chvíli se trefil na druhé straně Pouček a bylo to 2:3. „Brejkových situací bylo v druhé půli hodně a měli jsme dát víc jak jeden gól. Tím, že se domácím dařilo být na dostřel, cítili až do konce šanci na vyrovnání,“ litoval Šilhavý, který dodal: „Chodili jsme do otevřené obrany, ale nevyřešili jsme situace dobře. Kazili jsme finální přihrávky.“

V závěru zahrávali domácí několik rohových kopů a při jednom z nich v nastaveném čase zůstal volný Hrubeš, který vyrovnal. „V poslední minutě domácí po přetaženém rohovém kopu vyrovnali. Je to velká škoda, víme, že jsme měli výsledek ubránit. Ale zároveň cítíme, že domácí si vyrovnání svým výkonem zasloužili. Umíme hrát lépe,“ dodal Tomáš Šilhavý.

V druhém kole ČFL se představí Cábelíci doma, kde přivítají od půl jedenácté nováčka A skupiny Robstav Přeštice.

Zbuzany – Králův Dvůr 3:3 (0:2)

Branky: 68. Hampl, 80. Pouček, 91. Pouček – 34. Krátký, 43. Kraus, 78. Procházka.

Rozhodčí: Lerch, Hlaváček, Guntiš.

ŽK: Studnička – Beňo, Kudrna.

Diváci: 220.

FK Králův Dvůr: Kudrna, Fatrdle, Hell, Holý (46. J. Novák), R. Novák, Beňo, Krejča, Osvald (82. Kabele), Dvořák, Kraus, Krátký 46. Procházka). Trenér: Tomáš Šilhavý.