Hrálo se večer pod světly a na jih Čech zavítal déšť. „Problém v tom nebyl žádný, naopak jsme se na zápas pod umělým osvětlením a na hezkém stadionu těšili,“ uvedl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý. Šťastné kapky však padaly domácím. „Dnes mohla skončit jedna ze sérií. My ještě na jaře nevyhráli doma, Králův Dvůr zase na jaře nevyhrál venku. Naštěstí skončila ta naše černá série,“ hodnotil utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.

V duelu čtvrtého s druhým týmem se čekal kvalitní fotbal. „Musím říci, že to byl opravdu velmi dobrý fotbal. Přijel kvalitní soupeř, všichni o sobě dobře věděli. Dostali jsme se po deseti minutách do problému, kdy soupeř krásnou střelou do šibenice otevřel skóre. Nádherná rána, se kterou neměl šanci gólman něco dělat,“ řekl Grobár.

Králův Dvůr byl i nadále aktivní. „Mohli a měli jsme vstřelit další góly, ale bohužel jsme namísto toho inkasovali do šatny vyrovnávací gól. Nerozehráli jsme dobře standardní situaci a pustili Písek do brejku. Byla to chyba více hráčů,“ zlobil se kouč hostů. „Naštěstí se nám podařilo do šatny vyrovnat Štěpánem Korešem. Ve druhém poločase přidal Štěpán čtvrt hodiny před koncem druhý gól a v závěru při nás stálo obrovské štěstí. Přežili jsme jednu stoprocentní šanci a dvě břevna soupeře. Tlak soupeře byl enormní, ale poprvé na jaře nám doma přálo štěstí a zvítězili jsme,“ řekl Miroslav Grobár.

„Chtěli jsme být ještě aktivnější a jsem rád, že jsme byli,“popsal pocity před druhým poločasem Šilhavý, který dodal: „Ale bohužel se hraje hlavně na góly a my jsme v koncovce selhali.“ Dva góly Písku vstřelil exslávista Štěpán Koreš. „Dal dva góly, musíme uznat, že nebýt jeho, tak by výsledek asi vypadal v náš prospěch,“ podotkl trenér Cábelíků.

Doposud Písek doma hostil celky, které spíše bránily a hrály na brejky. To se od Králova Dvora očekávat nedalo. „Je to tak, oba celky chtěly hrát, nebyl tam žádný zaparkovaný autobus před vápnem. Byla to taktická bitva ve vysokém tempu a na vysoké úrovni. My zkrátka dali dva góly, soupeř jen jeden. Zachránila nás sice dvakrát konstrukce, ale na to se již po zápase nikdo neptá. Jsme šťastní za tři domácí body body,“ doplnil písecký Grobár. Utkání bylo nervózní, oba týmy chtěly vyhrát. „Myslím, že utkání mělo slušnou kvalitu i hodně emocí, v některých chvílích i za hranou. My jsme chtěli utkání otočit a domácí naopak výsledek ubránit. Šancí jsme měli opravdu dost a po takovém průběhu bychom nebyli spokojeni ani s remízou, ale tak to někdy ve fotbale bývá,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Branky: 44. a 76. Koreš – 11. Kraus.

Rozhodčí: Vitvar – Pilný, Matějka.

ŽK: Hrachovec, Sajtl – Holý, Osvald, Kabele.

Diváci: 186.

FK Králův Dvůr: Kudrna, R. Novák, Dvořák (72. J. Novák), Holý, Kilián, Osvald, Tvaroh (79. Hell), Osypenko (72. Beňo), Kraus, Kabele, Krátký (29. Kubeš). Trenér: Šilhavý.

