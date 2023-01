Utkání se z pohledu Cábelíků hrálo na třetiny, což však nijak neubralo z nasazení všech aktérů. „Nebyl to nezvyk, v přípravných zápasech to tak občas bývá. Trenéři si potřebují vyzkoušet nové hráče, nebo ty, kteří nedostali takový prostor v soutěži,“ uvedl králodvorský Michal Procházka.

Cábelíci vedli už 3:1, branky stříleli Tolly, Hell a právě Procházka. Příznivci se ptají, kdo je to Tolly. „Byl s námi pouze na zápas bez tréninku, takže z tohoto hlediska se asi předvedl v dobrém světle. Ale je to cizinec, se kterým je trochu těžší komunikace, tak uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet,“ zmínil Procházka, který popsal svůj gól: „Padl z protiútoku po našem obranném rohu. Míč se dostal k obránci Neratovic, který zaváhal, o míč ho obral Krátký, ten mi pak dal krásnou přihrávku do běhu a já už měl relativně lehkou práci, kdy jsem před sebou měl jen brankáře.“

Domácí i díky rotacím v sestavě hostů dokázali otočit. Přece jen adaptace na tempo zápasu v přípravě trvá trochu déle. „Ano, je to přesně tak. I když ani to nás neomlouvá a měli bychom zápas, kdy vedeme 3:1, zvládnout lépe,“ trochu se mračí králodvorský plejer.

Dvě branky vítězů vstřelil Šobr, po jedné přidali Kalabis a Duch. Ke třetímu přípravnému utkání nastoupí Králův Dvůr v sobotu v Benešově. „Zatím se mi trénuje skvěle. Zima v podstatě přišla až ke konci minulého týdne, takže i co se týče počasí, se to dalo zvládat. Ale samozřejmě již netrpělivě vyhlížíme začátek jarní části, na kterou se všichni těšíme,“ těší se Michal Procházka.