Cábelíci ale očekávali, že Sokolov nebude jednoduchým soupeřem. „Čekali jsme těžké utkání a to se potvrdilo. Sokolov udělal přes zimu velký kus práce. Už je to tým, který má svou tvář. Narazili jsme na dobře organizovaného a bojovného soupeře,“ uvedl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Nástup měli do utkání baníkovci raketový, když se už v 9. minutě ujali vedení. Úspěšnou hlavičkou se zapsal do střelecké listiny Dan Martinec. „Úvod opravdu patřil domácím. Neřekl bych, že nás to překvapilo, ale byla chyba, že jsme obdrželi branku,“ zlobil se kouč hostů.

Do konce poločasu se dočkali branky i hosté, když za ně srovnal ukazatel skóre přesnou ranou Tomáš Osvald. „Povedl se nám rychlý protiútok, po centru Kubeše a střele Krause dorazil pohotově Osvald balon do branky,“ popsal vyrovnávací gól Šilhavý.

Ve druhém poločase měli Cábelíci mírnou převahu, dostali se i do několika dobrých brankových příležitostí, ale vítěznou branku se jim vstřelit nepodařilo a tak utkání skončilo dělbou bodů. „Domácí hrozili jen ze standardních situací a mrzí nás, že jsme nepřidali druhou branku. Mohli jsme,“ ví dobře trenér Cábelíků.

Půlhodinu před koncem se strhla nad sokolovským stadionem nefalšovaná chumelenice, ta však další gólové koření nepřinesla. Už tak velký vliv na kombinační hru měl těžký terén. „V druhém poločase se počasí zhoršilo a začalo chvílemi silně sněžit. Terén byl těžší, ale odpovídal polovině března. Jsme ale rádi, že jsme mohli hrát na trávě,“ řekl kouč Cábelíků.

Tři minuty před koncem málem hosté jásali po velké příležitosti, když vykombinovali domácí obranu, ale závěrečná rána šla nad „Tu akci zakončoval Philipp Tvaroh a škoda, že minul. Velkou šanci měl také Matěj Kubeš. Snad branky přijdou v příštím domácím utkání,“ věří trenér Králova Dvora.

Jeho tým tak odjížděl ze Sokolova se ziskem bodu. „Malé zklamání vzhledem k převaze v druhé půli cítíme, ale soutěž je strašně vyrovnaná a každý může porazit každého. Bod z venku připisujeme a myslíme na další zápas,“ dodal Tomáš Šilhavý. V něm příští sobotu od 10:30 přivítá Králův Dvůr karlovarskou Slavii.

Branky: 9. Martinec – 38. Osvald. Rozhodčí: Mudra, Duda, Fencl. ŽK: Hajdo, Strmiska – Kubeš, Holý. Diváci: 300. FK Králův Dvůr: Toman, Novák, Dvořák, Holý, Kilián, Osvald, Beňo (74. Osypenko), Kraus, Novák, Kubeš, Krátký (46. Tvaroh).