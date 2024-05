Větší množství šancí se začalo objevovat až po změně stran. Po krásné akci z malého vápna přestřelil Černý, vedle zamířil také Magdi. V poslední třicetiminutovce Krátký ve velké šanci hlavičkoval mimo tři tyče a po chybě brankáře Štefana znovu ze stejného místa přestřelil Černý. Po protiútoku udeřili hosté střídajícím Mikešem.

Cábelíci vrhli všechny síly do útoku, ale dlouho jim nebylo přáno. Nad bránu zakončil Novák a Krátký hlavičkoval do rukavic Štefana. V nastavení kopal rohový kop Hradecký, do vápna přiběhl i brankář Tetour, míč po sérii odrazů vyplaval před Boučkem, který z malého vápna prostřelil gólmana hostů. V úplném závěru svěřenci Tomáše Šilhavého skóre málem otočili, ale hostující obrana byla proti.

„Bláznivý zápas plný šancí. Nevím, jestli jsme jich měli více, nebo méně než soupeř. V podstatě je to jedno, potřebovali jsme utkání zvládnout za tři body. Nestalo se, cením si, že hráči do toho šli až do poslední minuty a dovedli zápas alespoň do remízy. Samozřejmě teď nám bod přijde málo, ale musíme s tím žít. O bod jsme se přiblížili, chtěli jsme o víc, ale alespoň takhle. Je vidět, že hráči bojují. Nemůžu říct že ne, někdy řešení na hřišti není úplně správné, ale nedělají to schválně. Cením si toho, že vybojovali remízu, vytvořili si pak ještě jednu šanci a šli si za tím. Tento duel už je minulostí, samozřejmě zklamaní jsme, chtěli jsme vyhrát, ale body se budou počítat na konci. Vidíme, že třeba v lize jsou týmy, které by se na konci s 25 body zachránily. Nikdo neví, kolik jich bude nakonec potřeba,“ komentoval trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Cábelíci další kolo odehrají na hřišti Motorletu Praha. Ten má sice zápas k dobru, ale momentálně mu patří čtrnácté místo tabulky a fotbalisté Králova Dvora ho potřebují porazit. Jestli se jim to povede se dozvíme v sobotu 18. května od 10:15 hodin.

Králův Dvůr - Dukla Praha B 1:1 (1:1)

Branky: 90+3. Bouček - 75. Mikeš. Rozhodčí: V. Melničuk - Šmat, Melničuk M. Diváci: 160.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček, Chocholoušek, Šumilov, Novák - Kuča, Hradecký, Jinoch (77. Sedláček), Fatrdle (60. Patrovský) - Černý, Krátký.

Dukla Praha B: Štefan - Hübl (63. Uhlíř), Jelínek, Magdi (63. Mikeš), Špatenka, Bačinský (90. Pančev), Atsuta, Ulman, Fojt (90. Nikl), Kocman, Bilstrup (46. Krejčí).

Autor: Vojtěch Fairaisl