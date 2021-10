Vyhráli jste 3:1, jaký byl pokřik v kabině? Byl plně v režii maséra Vojty Fialy. I on má velký podíl na všech dosud získaných bodech. Vážíme si, že je součástí našeho týmu.

Jak padl rozhodující gól Honzy Macha, který byl jeho osmým v soutěži? Machy si navedl balon na střelu, která mu dle mého ne úplně sedla, naštěstí ji jeden z hostujících hráčů tečoval do protipohybu Kočího.

Co jste říkal svěřencům po vyrovnání? Pochválili jsme je za tu reakci po obdrženém gólu. Nabádali jsme je hlavně k pracovitosti a poctivosti směrem dozadu. Věřili jsme, že na lavici máme hráče, kteří mohou utkání rozhodnout.

V první půli jste se jednou zlobili na rozhodčí, co se vám nezdálo? Snažíme se s hráči každý zápas prožívat a pomáhat jim z lavičky. Někdy z toho pak pramení jisté emoce. Ale hodnotit výkony rozhodčích nechceme.

Gól jste obdrželi brzy, ale zdálo se mi, že to týmem neotřáslo… Souhlasím, souvisí to s tím, že se nám daří, hráči mají sebevědomí a víme, že jsme schopni zápas otočit.

