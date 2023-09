První body konečně vybojovali fotbalisté třetiligového Králova Dvora. V pátém kole ČFL vyzráli na rezervu prvoligových Českých Budějovic. A byla to přesvědčivá výhra, už o poločase to bylo 4:0.

Lepší vstup do utkání si Cábelíci nemohli přát. Už v páté minutě se po rohovém kopu prosadil Rudavskyi. Poté se hra vyrovnala a oba týmy měly své šance. Pak ale přišla 30. minuta a domácí fotbalisté nasázeli v rozmezí šesti minut tři branky! Nejprve se hezky trefil z přímého kopu střelou na přední tyč Nazarenko. Neuplynulo ani pět minut a Fatrdle našel skvělým centrem Procházku, který se hlavou prosadil k bližší tyči. Pro hosty to byla nepříjemná sprcha, téměř hned po rozehrávce nezachytili náběh po levé straně a po přihrávce pod sebe se z úrovně pokutového kopu nemýlil Patrovský.

„Byl to poločas snů, prosadili jsme se z prvního rohového kopu. Pak byla hra vyrovnaná, mezi 30. a 36. minutou jsme dali tři góly. Takže pro soupeře kruté, nám to tentokrát vyšlo, sečetlo se nám to za předchozí zápasy a prakticky bylo rozhodnuto,“ hodnotil první dějství trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Hostující Dynamo se v druhém poločase sympaticky snažilo s výsledkem něco udělat, čtyřgólová ztráta se ale dohání špatně. „Soupeř se snažil korigovat, ve druhé půli byl jejich výkon lepší, my jsme bránili v bloku a hráli na brejky. Hosté se nepoložili, ale 4:0 bylo hodně. Z protiútoků jsme mohli dát ještě více branek,“ řekl Šilhavý.

Přece jenom domácí z jednoho protiútoku v závěru skórovali. Nazarenko si pohlídal ofsajdovou linii a dostal průnikovou přihrávku, téměř od půlky šel sám a propálil brankáře. Svým druhým gólem v zápase definitivně potvrdil první vítězství v sezóně.

Králův Dvůr se v tabulce sice odlepil od úplného dna, ale už se musí soustředit na další zápas. V sobotu 9. září se totiž utká s FK Loko Vltavín. „Bude to těžký zápas, možná až překvapivě nechytli začátek, je to kvalitní mančaft, každoročně hrají v tabulce vysoko. Očekáváme těžké utkání, v týdnu se na něj budeme připravovat. Podíváme se na jejich zápasy a body budeme chtít potvrdit a navázat na výkon, protože potřebujeme ještě spoustu bodů,“ ví dobře Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr – České Budějovice B 5:0 (4:0). Branky: 5. Rudavskyi, 30. a 88. Nazarenko, 35. Procházka, 36. Patrovský. Rozhodčí: Tryzna. Diváků: 160

Králův Dvůr: Tetour – Čihák, Havránek (82. Bíba), Rudavskyi, Dvořák, Hradecký, Nazarenko, Procházka (74. Kuča), Patrovský (84. Sabou), Kabele (63. Kočí), Fatrdle.