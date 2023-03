Těžké utkání čekalo na třetiligový Králův Dvůr v Uhřiněvsi, která je domovským stánkem rezervy pražských Bohemians. Na body Cábelíci nedosáhli a prohráli 1:3.

ČFL: Bohemians B - Králův Dvůr 3:1. | Foto: Filip Novák

Béčko klokanů využilo reprezentační pauzy a do sestavy vyslalo několik hráčů áčka. Nejvíce se zaskvěl exreprezentant Tomáš Necid, který vstřelil dva góly domácích.

Ti hráli aktivněji už od začátku a hned v deváté minutě si srazil míč do vlastní sítě Martin Fatrdle. Cábelíky to ale moc neotřáslo, snažili se o svojí hru, která byla vyrovnaná. Jenže k brance to nevedlo a udeřilo na druhé straně. Před půlí přidal druhou branku domácích hlavičkou Tomáš Necid.

A stejný hráč úřadoval brzy po obrátce, když nadvakrát prostřelil Jiřího Krčka. Ani při skóre si nemohli být domácí jistí výhrou, Králův Dvůr se snažil, ale vytouženou branku vstřelil až dvě minuty před koncem zásluhou Filipa Novotného, který dal na konečných 3:1 pro Bohemians B.

Bohemians Praha B – Králův Dvůr 3:1 (2:0)

Branky: 9. Fatrdle vlastní, 38. a 53. Necid – 88. Novotný.

Rozhodčí: Šmat, Melničuk, Talpáš.

ŽK: Dvořák (KRD).

Diváci: 150.

Bohemians Praha B: Kouba, Kadlec, Jánoš (77. Farkaš, 91. Janovský), Necid (74. Wexler), Zeman, Dostál, Vrána (74. Koutský), Mužík (74. Müller), Novák, Damašek, Nový. Trenér: Dalibor Slezák.

FK Králův Dvůr: Krček, Fatrdle (74. Hell), R. Novák, Behenský, J. Novák, Dvořák, Raley, Beňo (46. Novotný), Bouček (46. Hanč), Kabele, Krátký (74. Procházka). Trenér: Tomáš Šilhavý.