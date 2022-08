Sám se zapsal do dějin utkání hattrickem. „První gól padl tak, že mě hezkou přihrávkou za obranu našel Prochy a já běžel téměř sám na gólmana. Navíc jsme měli více šancí, konkrétně já jsem mohl přidat druhý gól už dříve a uklidnit nás. I Tochovice za stavu 0:0 měly závary před naší brankou ale gólman Krček nás podržel, když jsme potřebovali,“ pochválil brankáře Krátký.

Králův Dvůr se prosadil ve druhé půli, kdy vstřelil čtyři góly. „Myslím si, že síly jim ubývaly, ale naše kvalita se určitě taky projevila. Udrželi jsme nulu vzadu a v druhé půli jsme byli maximálně produktivní. Můj druhý gól padl po hezké akci zleva, když jsem dostal centr do vápna a vlastně už jen nastavil hlavu. Třetí gól byl v nastaveném čase, kdy jsme se dostali kombinací do vápna a já se dostal k míči a zblízka jsem zakončoval,“ popsal svůj hattrick.

Králův Dvůr našel kanonýra hned na úvod sezony. „Povzbudivé to určitě je, ještě k tomu pro útočníka. Příprava byla krátká a jsem rád, že mi to tam padlo hned na úvod. A že rovnou hattrick, to už je třešnička na dortu,“ usmíval se střelec.

V prvním kole Mol Cupu hraje Králův Dvůr v Domažlicích. „Bude to těžký zápas, určitě nejsme favoriti zápasu. Mají kvalitní tým a hraje se u nich. Nedávno jsme je ale zvládli v Králováku porazit a věřím, že to zvládneme i podruhé v radě,“ dodal Kryštof Krátký. Duel v Domažlicích se ale hraje až 17 srpna. Nyní se Cábelíci soustředí na vstup do České fotbalové ligy, v němž hrají v sobotu od 10:15 hodin ve Zbuzanech.