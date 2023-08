Rozhodně ve svých čtyřiceti letech žádný přestup neplánoval, ale nakonec k němu došlo. Někdejší ligový borec, aktuálně ale opora pouze B třídních Lán, se stěhuje do třetiligového Králova Dvora a pomůže mu v kritické situaci s plnou marodkou.

V zeleném dresu Lán Milan Petr | Foto: Bohumil Kučera

Petr je odchovancem severočeského fotbalu, roky byl hráčem ligových Teplic a odsud hostoval na zajímavých destinacích jako Varnsdorf, Česká Lípa nebo Kladno. V roce 2006 se dostal do Králova Dvora a právě tenhle klub se stal jeho srdečním, vydržel tu hrát 11 sezon. Teprve pak se přesunul do Lán na nižší level. Tým z „prezidentova“ hodně pozvedl.

S Cábelíky je ale dál v úzkém kontaktu, a když jim vypadlo před týdnem v generálně několik dalších hráčů, tak se ve čtvrtek vedení s Petrem dohodlo, že aspoň na nějakou dobu přestoupí k nim. „Na Lánech vypukla trochu panika, ale měl bych se tam zase vrátit. Kluci mě k návratu překecali, a protože se snažím držet v nějaké kondici, tak jsem kývl. Mám ale obrovský respekt, vždyť na úvod máme nejtěžšího soupeře, Domažlice,“ říká před pátečním večerním startem ČFL Milan Petr.

Novou posilou Cábelíků je brankář David Tetour z Hostouně

Do základní sestavy prý skoro určitě nenaskočí, to přenechá mladším klukům. Králováku se povedlo dva mladíky v týdnu získat, také dorazil zkušený gólman Tetour z Hostouně. „Ale zápasů je teď hodně a hráčů pořád málo. Vypadli i držáci Kraus, Kabele, Beňo, celkem osm kluků ze základu. Tomáš (trenér Šilhavý) to má teď moc těžké, ale třeba ve středu v poháru v Kladně naskočit mohu, aby se sestava trochu protočila,“ plánuje.

A věří, že i v pátek večer proti Domažlicím Pavla Horvátha se jeho Cábelíci ukáží a nestáhnou kalhoty před brodem. Koneckonců když byl naposledy na soupisce týmu 14. června 2017, tak Králův Dvůr porazil 2:0 hádejte koho? Přece Domažlice…