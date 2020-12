Jaké máte pocity, když jste se potkal se spoluhráči opět na hřišti?

Daniel Toman (brankář) Na kluky jsem těšil. Tvoříme super partu, takže když jsem se dozvěděl, že budeme moct trénovat, tak jsem měl radost.

Rudolf Novák (obránce): Na spoluhráče jsem se moc těšil. Je skvělé se zase potkávat.

Josef Bouček (obránce): Pauza díky koronavirove krizi asi nikoho nepotěšila. Nás jako sportovce už vůbec, jelikož jsme zvyklí minimálně čtyřikrát týdně trénovat a potkávat se pomalu každý den. I proto jsem rád, že se situace zlepšila, bylo nám umožněno opět trénovat a věnovat se fotbalu.

Daniel Krejdl (útočník): Bylo to super, se spoluhráči a realizačním týmem jsme se neviděli dlouho. Na všech bylo cítit, že jim fotbal chyběl, sešli jsme se natěšení.

David Beňo (záložník): Skoro jako když si dítě rozbalí dárky pod stromečkem. Kabina je neodmyslitelná součást fotbalu a hrozně mi chybělo se s klukama vídat jak na hřišti, tak v šatně.

Máte tréninky nějak ještě omezené, myslím ty venkovní?

Daniel Toman (brankář) Tréninkové jednotky máme po skupinkách, abychom dodržovali počty, které máme. Není to příjemné, ale musíme se s tím nějak vypořádat.

Rudolf Novák (obránce): Řídíme se stanovenými pravidly.

Josef Bouček (obránce): První týden jsme se snažili tým rozdělovat do tří skupin po šesti hráčích, abychom vyšli vstříc vládnímu nařízení. Teď už se tréninky pomalu dostanou do normálního režimu.

Daniel Krejdl (útočník): Přestože se nařízení vlády mění takřka ze dne na den, vedoucí týmu to pečlivě monitoruje, takže vždy víme, jaká nařízení jsou platná a jaké máme v tomhle povinnosti. Dáváme si na potencionální nakažení pozor jak jen to jde, nechceme si přípravu dělat ještě těžší.

David Beňo (záložník): Naštěstí už ne, na začátku týdne jsme měli dva tréninky rozdělené do skupin po šesti lidech, od čtvrtka už můžeme trénovat naplno.

Určitě jste pomýšlel na to, jak půjdete do tréninkového procesu připraven. Jak jste na tom a kde jste pracoval na fyzičce?

Daniel Toman (brankář): Do tréninkového procesu, myslím si, jsem přišel připraven. Dostávali jsme individuální plány od trenérů, takže všichni dělali, co měli. Já osobně jsem se připravoval na Vyšehradě, kterému sezona pokračovala. Samozřejmě po domluvě s trenérem Šilhavým jsem to měl schválené.

Rudolf Novák (obránce): Při prvních trénincích jsem se cítil celkem dobře. Určitě je ale na čem pracovat. Chodil jsem běhat v okolí domova.

Josef Bouček (obránce): Trenér nám už od začátku listopadu zasílal individuální tréninkové plány, abychom do zimní přípravy přišli připraveni. Já osobně zimní přípravu rád nemám, jelikož je velmi fyzicky náročná, ale je potřeba se na sezonu, která bude dlouhá, pořádně přichystat.

Daniel Krejdl (útočník): Jakmile se chýlilo k nějakému rozvolňování, začali jsme plnit individuální plány od trenérů, samozřejmě vždy v rámci možností každého z nás, nicméně zápasovou kondici stejně získáte až po přátelských utkáních. Nemyslím, že se to nějak liší od běžné přípravy na sezonu.

David Beňo (záložník): Trenéři nám do skupiny rozeslali tréninkové plány, takže jsme se nějakým způsobem udržovali, i když běhání po lese nenahradí herní kondici. Já jsem využíval naše hřiště nebo jsem vyběhl na rozhlednu na Dědu.

ČFL a divize se rozjedou už na konci ledna. Je to dobře?

Daniel Toman (brankář): Určitě je to dobře. Podle mě jsme všichni čekali na to, kdy se bude moct hrát. A co očekávám od sezony? Bude to velice náročné odehrát tolik zápasů. Ale věřím, že se na to připravíme a budeme podávat skvěle výkony. Já osobně se moc těším na soutěžní zápasy!

Rudolf Novák (obránce): Zimní příprava je vždycky dlouhá. Takže jsem rád, že mistrovská utkání začnou dříve.

Josef Bouček (obránce): Jestli je to dobře nebo není, nechci soudit. Bylo tak rozhodnuto a my aspoň můžeme dokončit druhou část podzimu lépe než tu první, ačkoli to bude velmi náročné.

Daniel Krejdl (útočník): Nikdo si teď nemůže vybírat, kdy se mu hodí začít hrát, bereme vše tak, jak je a jsme rádi, že budeme moct zase hrát, to je hlavní. Nám tenhle termín nedělá žádné problémy, budeme připraveni.

David Beňo (záložník): Za mě je to jednoznačně dobře, za rok 2020 jsme odehráli jen osm mistrovských utkání, tak si to teď vynahradíme. A než hrát přáteláky, tak radši budeme všichni hrát soutěžní zápasy, kde o něco jde.

Hodně zápasů se bude hrát hlavně na začátku na umělé trávě. Bude to velká zátěž na pohybový aparát nebo snášíte umělku bez problémů?

Daniel Toman (brankář): Určitě to není nic příjemného pro každého fotbalistu. Každý má radši přírodní trávu, ale nedá se nic dělat. Můžeme být rádi, že vůbec dohrajeme sezonu. Já osobně to snáším ještě docela dobře, jsem ještě mladej kluk. (smích)

Rudolf Novák (obránce): Uměla tráva je určitě mínus. Bohužel, jinak to nejde.

Josef Bouček (obránce): Ano, veškeré dohrávky budou nejspíš na uměle trávě. Mně to nevadí. Mám radši určitě přírodní travnatý povrch, ale s umělou trávou nemám problém. Vidím jen riziko v tom, že by se mohl zvednout počet zranění, ale doufám, že nás se to týkat nebude.

Daniel Krejdl (útočník): Umělá tráva je bezpochyby větší zátěž, někdo to však snáší hůře, někdo lépe, zřejmě také záleží na věku a na kvalitě povrchu. Já moc osobně umělý povrch nemám v lásce, mění to způsob hry a přivádí mnohem více zranění. Bohužel, nedá se nic dělat, podmínky jsou takřka stejné pro všechny v soutěži.

David Beňo (záložník): Stejně bychom na umělce hráli přáteláky, takže to žádná změna nebude. V této těžké době si musíme vážit každé příležitosti, kdy můžeme hrát, takže budeme vděční i za neoblíbenou umělku.

Aktivní fotbal scházel asi všem. Teď je měsíc na přípravu, užijete si to?

Daniel Toman (brankář): Nevím úplně, jestli si přípravu užiju (úsměv). Každá příprava je náročná a úplně všem určitě nevoní. Ale je potřeba, zvlášť když nás čeká náročný zbytek sezony.

Rudolf Novák (obránce): Fotbal mi chyběl. Jsem rád, že se to zase rozjelo.

Josef Bouček (obránce): Fotbal nám hodně chyběl a teď na sobě vidíme, že máme chuť pracovat a pořádně se připravit na zbývající část sezony.

Daniel Krejdl (útočník): Tím, že je příprava kratší, tak věřím, že skočíme rovnou do té fotbalové části a tu tvrdou práci na hřišti si užijeme.

David Beňo (záložník): Sice je to už třetí příprava v tomto roce, ale jsem hlavně rád, že můžu být zase na hřišti. Příprava bude jistě náročná, protože sezona bude netradičně dlouhá, ale na jaře to jistě oceníme.

Který fotbalový zážitek z vyšších sfér vámi zahýbal a proč?

Daniel Toman (brankář): Určitě Diego Maradona. Když jsem se to dozvěděl, nemohl jsem tomu uvěřit! Myslím, že to byl veliký šok pro všechny fotbalové fanoušky.

Rudolf Novák (obránce): Samozřejmě asi všemi zahýbalo zatčení místopředsedy FAČR. Uvidíme, jak celá situace dopadne.

Josef Bouček (obránce): Mrzí mě úmrtí Diega Maradony, protože umřel v poměrně nízkém věku. Myslím, že tahle zpráva ochromila celý fotbalový svět.

Daniel Krejdl (útočník): Musím samozřejmě smutně zmínit úmrtí Diega Maradony. Pro to se těžko hledá pozitivně vyvažující fotbalová událost. Čest jeho památce.

David Beňo (záložník): Poslední korupční aféra, jelikož jsem ve Vyšehradě působil a pana Rogoze znám osobně. Poznal jsem vše zblízka a už tehdy jsem věděl, že něco není správně. Naštěstí jsem po půl roce z Vyšehradu odešel a už s ním nemám nic společného.

JARNÍ PROGRAM FK KRÁLŮV DVŮR V ČFL

9. kolo: sobota 30. 1. 10:30 FK Králův Dvůr - FC Viktoria Plzeň B

10. kolo: sobota 6. 2. 10:30 FK Králův Dvůr - SK Benešov

11. kolo: sobota 13. 2. 10:15 FK Baník Sokolov 1948 - FK Králův Dvůr

12. kolo: sobota 20. 2. 10:30 FK Králův Dvůr - FC Slavia Karlovy Vary

13. kolo: sobota 27. 2. 10:00 1. FK Příbram B - FK Králův Dvůr (hř. Na Litavce - UMT)

14. kolo: sobota 6. 3. 10:30 FK Králův Dvůr - FK Motorlet Praha

15. kolo: sobota 13. 3. 13:30 Sokol Hostouň - FK Králův Dvůr

16. kolo: sobota 20. 3. 15:00 Povltavská FA - FK Králův Dvůr (hř. Štěchovice)

17. kolo: sobota 27. 3. 15:00 FK Králův Dvůr - AC Sparta Praha fotbal B

18. kolo: sobota 3. 4. 16:30 FC Písek fotbal - FK Králův Dvůr

19. kolo: sobota 10. 4. 16:30 FK Králův Dvůr - SK Slavia Praha B

20. kolo: sobota 17. 4. 17:00 SK Rakovník - FK Králův Dvůr

21. kolo: sobota 24. 4. 17:00 FK Králův Dvůr - SK Admira Praha

22. kolo: sobota 1. 5. 17:00 FK Loko Vltavín - FK Králův Dvůr

23. kolo: sobota 8. 5. 17:00 FK Králův Dvůr - TJ Jiskra Domažlice

24. kolo: sobota 15. 5. 17:00 FC Viktoria Plzeň B - FK Králův Dvůr (hř. Luční)

25. kolo: sobota 22. 5. 17:00 SK Benešov - FK Králův Dvůr

26. kolo: sobota 29. 5. 17:00 FK Králův Dvůr - FK Baník Sokolov 1948

30. kolo: středa 2. 6. 17:00 FK Králův Dvůr - Sokol Hostouň

27. kolo: sobota 5. 6. 17:00 FC Slavia Karlovy Vary - FK Králův Dvůr

28. kolo: sobota 12. 6. 17:00 FK Králův Dvůr - 1. FK Příbram B

29. kolo: sobota 19. 6. 17:00 FK Motorlet Praha - FK Králův Dvůr