Na hře obou týmů bylo znát, že nechtějí udělat chybu, která by mohla znamenat ohrožení jejich branky. „Nevím, jak soupeř, ale my jsme určitě chtěli být aktivní a vstřelit branku,“ podotkl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Jenže diváci si tentokrát hlavu neukroutili, protože se hrálo hodně ve středu pole, obě obrany pracovaly dobře. V hledišti to zašumělo pouze při nepřesné rozehrávce Cábelíků, kterou však do gólové pozice Pražané nedotáhli. „Mužstvo směrem dozadu pracovalo celý zápas velmi dobře a doufám, že to tak bude i v dalších zápasech,“ zamyslel se kouč domácích, který za bezgólového stavu vydal tyto úkoly pro druhou půli: „Pokračovat v poctivém výkonu a snažit se ve větším počtu dostávat do koncovky.“

Hodně aktivní byl hostující Tomáš Osvald. Zabránil šanci soupeře za cenu žluté, dopředu vyslal dvě velmi dobré přihrávky, které mohly skončit gólem. „Po úvodní dvacetiminutovce šel jeho výkon nahoru. Potřebovali bychom od něj a dalších ještě ale nějaké branky nebo asistence. Za pochvalu ale stojí celý tým,“ uvedl Šilhavý.

Utkání skončilo 0:0, zadní řady obou celků nepovolily. V závěru

však mohli hosté strhnout výhru na svojí stranu. „Asi největší šanci měl Michal Hell v poslední minutě, ale bohužel jeho střela z voleje šla těsně vedle,“ litoval kouč Cábelílů, jenž dodal: „Byť jsme se do poslední chvíle snažili o vítězství, tak bod bereme.“

Hned v úterý hostí Cábelíci od 17:30 v odloženém utkání béčko Bohemky. „Trénink bude klasický předzápasový,“ je v klidu Tomáš Šilhavý.

Motorlet – Králův Dvůr 0:0

Rozhodčí: Matějček, Zoufalý, Machýček.

ŽK: Osvald (KD).

Diváci: 160.

FK Králův Dvůr: Kudrna, Novák, Hell, Dvořák, Novák, Osvald, Beňo, Procházka (76. Osypenko), Kraus (82. Bláha), Kabele (91. Holý), Krátký. Trenér: Tomáš Šilhavý.