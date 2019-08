Po krátkém oťukávání získali domácí převahu, která vyústila prvním gólem. Skvělou akci zakončil po centru Balšánka Kraus. „Nacvičená to není, ale určitě nebyla ani náhodná. Kuba Balšánek dobře odcentroval a Martin Kraus bývá v těchto situacích správně hladový,“ pousmál se trenér domácích Tomáš Šilhavý. Kéž by tak měla takového střelce Sparta, povzdechli si příznivci letenského týmu vzhledem k produktivitě dua Tetteh – Kozák. Na jaře úspěšný střelec Martin Kraus moc nehrál. „Všichni víme, že je hodně platný a jeho góly nám na jaře určitě scházely,“ podotkl kouč Cábelíků.

Diváci pak ještě viděli čtyři branky, na obou stranách se prosadili Novákové. Nejprve se trefil hostující Martin, ale na druhé straně jeho jmenovec Rudolf poslal Králův Dvůr opět do vedení. „Samozřejmě to bylo důležité. Stejně tak i to, že jsme vždy byli v tak vyrovnaném utkání a náročném počasí o krok napřed,“ řekl Šilhavý.

Na začátku druhé půle ale domácí obrana zaspala, když se podruhé v zápase prosadil Martin Novák. Vůbec tento hráč dělal v domácí obraně vítr a jeho průniky mnohdy hasili Cábelíci na poslední chvíli. Ale branka na 2:2 padá hlavně na nedůraz domácí obrany. „Novák nám opravdu dělal velké problémy, ale tuto situaci jsme ubránit měli. Bylo nás ve vápně dostatek, ale bohužel jsme nebyli dostatečně důrazní a koncentrovaní,“ nebyl spokojen trenér domácího celku. Jenže s góly se roztrhl pytel a v 65. minutě se prosadil hlavou Rudolf Novák a Cábelíci zavětřili výhru. „Do konce zbývalo ještě hodně času. Spíš jsem spoléhal, že přidáme ještě jednu branku,“ myslel si Šilhavý, který pak mohl žehrat na to, že jeho svěřenci pak neproměnili dvě tutové příležitosti: „Nechtěl jsem nic přivolávat, ale bylo to nepříjemné. Všichni jsme cítili, že se zápas v těchto chvílích lámal.“

V závěru totiž mohli hosté po závaru vyrovnat, ale obrana to ustála. Tři body jsou pro vstup do soutěže hodně potěšující. „Jsou důležité, možná nám i svazovala nohy nervozita z toho, jak moc jsme chtěli první utkání zvládnout,“ uvedl Šilhavý, jenž se vyjádřil i k výkonu nových tváří v jeho týmu: „Možná i na ně dolehla důležitost zápasu, ale zvládli to. Jsme rádi, že jsou tady a věříme, že společně budeme silnější než minulou sezonu.“

Po úvodní třetiligové výhře vstoupí ve středu Králův Dvůr také do Mol Cupu. V prvním kole zajíždí ve středu do Chlumce u Teplic, kde jim bude soupeřem tým Srbice. „Víme, že nás čeká těžký soupeř s několika zkušenými hráči s ligovými starty včetně Honzy Martykána. Navíc půjdeme do zápasu jako favorit, což někdy bývá trochu svazující. Určitě budeme muset podat dobrý výkon, abychom šli v poháru dál,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr – Štěchovice 3:2

Branky: 18. Kraus, 37. a 65. R. Novák – 35. a 49. M. Novák. ŽK: R. Novák – Busta. Rozhodčí: Melničuk, Aubrecht, Jati. Diváků: 300. FK Králův Dvůr: Krček, Bouček (87. Zelenka), Hell, Novák, Blažek, Osvald (85. Šebek), Beňo, Balšánek, Kraus, Procházka (77. Šolaja), Kůžel.