Do utkání jste vstoupili velmi dobře. Projevila se při gólu dobrá orientace Krause?

Šilhavý: Ano, tohle jsou situace, v kterých se Krausič velmi dobře orientuje a je pohotový.

Kraus: Dostal jsem se k nepovedené střele Davida Beňa na hranici malého vápna (smích).

Kdo byl podle vás lepší a měli jste nějaké příležitosti zvýšit skóre?

Šilhavý: Soupeř byl lepší v poli, ale my jsme byli nebezpečnější a z nějakého brejku jsme skórovat určitě mohli.

Kraus: Nějaké naše šance si vyloženě nevybavuji, měli jsme nadějné situace kolem vápna, které jsme neřešili dobře.

Vyrovnávací gól padl chvíli před koncem po centru, kde se stala chyba?

Šilhavý: Soupeř se tlačil do zakončení ve velkém počtu a bohužel jsme jednoho hráče nestihli obsadit.

Na penalty jste podlehli 6:7, litovali jste, že jste mohli mít tři body a nakonec je z toho pouze jeden?

Šilhavý: Samozřejmě, hlavně to vyrovnání mrzí.

Kraus: Je to velká škoda, jeden neubráněný centr nás stál výhru. V rozstřelu jsme od první série doháněli, soupeř pak nastřelil tyčku. Kopalo se asi devět sérií, kdy jsme pak nedali a soupeř byl úspěšný.

Závěrečný duel podzimu sehraje v Táborsku, které je rozhodně favoritem. Ale bude se jednat o šlágr kola, těšíte se a pokusíte se udržet skvělé třetí místo?

Šilhavý: Bude to opravdová zkouška. Než o třetí místo nám půjde o to, jak obstojíme v zápase s nejlepším týmem soutěže.

Kraus: Táborsko je velkým favoritem, my ale chceme určitě bodovat!