Králův Dvůr hrál opět v kombinované sestavě se zkoušenými hráči. Benešov notně posiluje a jeho cílem je záchrana v B skupině ČFL. Do útoku žlutomodří přivedli šestatřicetiletého Štěpána Kacafírka, další velkou posilou by měl být exteplický Jakub Mareš, vicemistr světa do dvaceti let.