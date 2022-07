Janeček za sedm roků dokázal postoupit s týmem z krajského přeboru až do třetí nejvyšší fotbalové soutěže, ale… "Vedení klubu se rozhodlo, že je potřeba po letech dát mužstvu nový impuls a čerstvý vítr. Pavlovi bychom tímto chtěli za celý fotbalový klub TJ Slovan Velvary, všechny funkcionáře a příznivce poděkovat za skvěle odvedenou práci. Svým jménem se zapsal do historie největších úspěchů našeho fotbalového klubu," píše se na stránkách.

Předseda klubu David Vedral je na dovolené, ale i on poskytl Deníku vyjádření. "Cítili jsme, že potřebujeme změnu, víc adrenalinu. Pavel pracoval dobře, ale my to chtěli už trochu jinak. Ve fotbale to tak chodí," řekl Vedral, jehož mrzelo jen to, že Janečkovi dalo vedení vědět pouze formou esemesky. "Tak jsem to nechtěl a vyříkali jsme si to, už také s Pavlem. Věřím, že si za čas zase sedneme u kafe a jednou třeba zase budeme spolupracovat," dodal David Vedral.

Nástupcem Janečka bude Zdeněk Hašek. Známý kouč, který kdysi působil doma v Kladně, ale už roky se pohybuje za jeho hranicemi a zejména v ČFL má za sebou velké úspěchy, ať už s Vlašimí, Kunicemi, dobře hrál i o soutěž výš se Žižkovem. Trénoval rovněž Hostouň, kde by měl aktuálně vypomáhat s dorostem a před rokem přišel pomoci Mostu/Souši v jeho snaze o návrat do ČFL. To se mu povedlo.

"Ale v Mostě mi skončila smlouva a dostal jsem nabídku od Velvar. Je to pro mne mnohem méně dojíždění, navíc podmínky pro fotbal jsou tady také výborné a věřím, že se nám společně povede Velvary fotbalově ještě posunout," řekl Deníku Zdeněk Hašek.

Mostu popřál hodně šťěstí, podle něj má klub celkově našlápnuto dobře k tomu, aby se vrátil mezi elitu, kde už byl. "Důležitá pro ně bude další sezona, aby se jim jako nováčkovi dařilo. Výkonnostní nůžky mezi divizí a ČFL dříve tak rozevřené nebyly, dnes už jsou," dodal Zdeněk Hašek.

První přípravný zápas pod vedením Zdeňka Haška odehrají Velvary v sobotu 10. července od 17 hodin proti Příbrami.

