Skóre otevřel brzy po začátku kapitán Králova Dvora Martin Kraus, který prostřelil brankáře Víška. Vedení bylo pro Cábelíky potěšující. „Příjemné to určitě bylo a hlavně jsme doufali, že by nám takhle brzo vstřelený gól mohl dát potřebný klid a sebevědomí,“ uvedl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý. Na druhé straně trefil Omovie tyčku.

Do poločasu navýšil vedení domácích Tomáš Osvald. „Střílel krásně z prvního doteku z dvaceti metrů přímo do šibenice. Lépe to trefit nešlo,“ usmíval se kouč Cábelíků. Střelec druhé domácí branky mohl pak ještě přidat další, ale nevyšlo to. Navíc minutu před přestávkou snížil rakovnický Hejda. „Branka byla velikou komplikací. Nejenom, že padla těsně před koncem poločasu, ale také ze situace, kterou bychom měli v klidu ubránit,“ zlobil se Šilhavý. Ve druhé půli se jeho tým zaměřil na dobrou defenzivu a ustál všechny ataky hostů bez gólu. „Nějaké šance jsme měli i my, ale bohužel nedali. Strachovali jsme se tak až do úplného konce,“ přiznal domácí trenér. Největší příležitost měl Tomáš Šebek, ale jeho ránu gólman pokryl.

Na Cábelíky čeká dohrávka na Spartě. „Tréninkový plán je samozřejmě upraven vzhledem ke středečnímu zápasu. Určitě se těšíme všichni, byť nás čeká zatím možná nejtěžší soupeř,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Králův Dvůr – SK Rakovník 2:1 (2:1)

Branky: 3. Kraus, 36. Osvald – 44. Hejda. Rozhodčí: Grimm, Janoch, Kříž

Bez karet

Diváků: 280



FK Králův Dvůr: Toman, Bouček, Hell, Novák, Dvořák, Osvald, Killián, Šebek, Kraus (76. Zelenka), Beňo (66. Janota), Krejdl (70. Kůžel)