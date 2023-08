Těžký los se zatím v úvodu ročníku nedaří zlomit fotbalistům Králova Dvora. Po úvodní trochu smolné prohře s Domažlicemi a pohárové porážce v Kladně cestovalo mužstvo do Prahy na hřiště rezervy Slavie. Záloha českého velkoklubu potvrdila roli favorita a vyhrála jasně 3:0.

Mol Cup: Kladno (v bílém) porazilo mírně favorizovaný Králův Dvůr 1:0. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Slavii se povedl vstup do zápasu a po přesném centru ji poslal zblízka pohodlně do vedení Trédl. Po půlhodině hry přišly asi zlomové momenty zápasu. Nejdřív domácí brankář Sirotník hezky chytil trestný kop Čiháka a na druhé straně Nigerijec Ogungbayi dokonale naservíroval míč Pudilovi, který nemohl nedat – 2:0.

Cábelíci, jež pořád drtí silná marodka a kromě Kabeleho, Krause a Beňa šetřili raději i Boučka, se snažili, ale v neděli jim souzeno nebylo. V 76. minutě navíc propadl jejich obranou dlouhý výkop Sirotníka a hrdina zápasu Ogungbayi, možná další africký klenot Slavie, ze sóla nedal Krčkovi naději.

Trenér Tomáš Šilhavý přes jasnou porážku hledal spíš pozitiva a hráče chválil. „Ostudu určitě neudělali a chválím je, že zápas dohráli se ctí. Slavia byla lepší, s tím jsme počítali, ale také jsme tam měli zajímavé momenty, kdy jsme zápas mohli otočit na naši stranu. Nicméně to bychom museli mít i dost štěstí a přesto by to bylo moc těžké,“ uznal lodivod cábelíků.

Ti podle jeho slov dál pracují na posílení kádru a hlavy nevěší, přece jen proti nim stály některé z největších talentů celého českého fotbalu.

Slavia Praha B – Králův Dvůr 3:0 (2:0). Branky: 8. Trédl, 29. Pudil, 76. Ogungbayi. Rozhodčí: Langmajer. Diváků: 280.

Králův Dvůr: Krček – Čihák (79. Sabou), Havránek (77. Beneš), Rudavskyj, Dvořák, Hradecký, Petr (46. Troche), Nazarenko, Patrovský (87. Nečas), Fatrdle - Procházka (87. S. Jelínek).