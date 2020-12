„Projevil se rozdíl v soutěžích. Soupeř nás dostával pod tlak vysokým a účinným presinkem, hodně mu také pomohlo masivní poločasové střídání, zatímco my měli na lavičce jen dva hráče,“ mínil sekretář Tatranu David Svoboda.

Tatran si ale také udělal jednu radost, první branku totiž dal on a byla moc hezká. Na půlce převzal míč zády k bráně Jankele, posunul Dolákovi a ten předvedl skvělý sprint na 60 metrů, s ním by mohl přemýšlet i o účasti na halovém republikovém šampionátu atletů. Navíc i v takové rychlosti hodil merunu přesně na přední tyč, kam si nachvátal právě Jankele a trefil báječně – 1:0. "Výborně vyřešili brejk a navíc skórující hráč byl správně důrazný narozdíl od našich bránících hráčů. Dobře sehrané, ale mohli jsme to ubránit," mínil kouč hostů Tomáš Šilhavý.



Jenže jak už bylo řečeno, hosté byli lepší a ještě do pauzy skóre otočili. Nejprve se jim povedla křídelní akce, přesný centr a hlavička testovaného Jákla, na níž neměl Žulevič nárok. Poté přišla první chyba v rozehrávce a gól Václavíka na 2:1. „Cábelíci hned po zisku balonu přímočaře útočili a byli přesní v koncovce. Kromě dvou branek nastřelili ještě tyčku, stav 2:1 byl ale v poločase ještě docela hratelný,“ hlásil David Svoboda a mrzelo ho, že Rakovník nevyužil šanci na vyrovnání. To Dolák vysunul Kučeru, jehož přesné zakončení výborně vykopl hostující gólman.

Ve druhé části však už existovalo na hřišti jen jedno mužstvo. Cábelíci donutili tatranské k chybám a trestali nemilosrdně. Dvakrát skóroval Beňo, jednou testovaný Schipovski a nejhezčí byla branka Dvořáka, který začal hezkou kombinační akci a pak si jí sám zakončil.

„Vystřídali snad deset hráčů a kralovali,“ přiznal Svoboda a vysvětlil, proč měl Tatran tak málo hráčů. „Někteří nejsou v pořádku zdravotně a třeba Nesládek zraněný v mistráku v Neratovicích už trénoval, ale v pátek volal, že zraněný palec zase bolí a lítá po doktorech,“ vysvětlil David Svoboda.

Tomáš Šilhavý nechtěl zápas přeceňovat. „Byli jsme v lepším rozpoložení než soupeř a navíc měli možnost prostřídat skoro celou jedenáctku. Proto pak druhý poločas vyzněl jednoznačně. Ale určitě pochválíme hráče za přístup k zápasu,“ řekl Šilhavý, podle něhožá se dobře předvedli testovaní borci. "Navíc jsme přivedli Kubu Nováka, kterému věříme, že bude posila ihned od začátku."

Příští sobotu 19. prosince odehraje Tatran doma ještě jednu přípravu s Přední Kopaninou. Začne v 10:15 hodin. Králův Dvůr hraje se Zbuzany, po Vánocích mají naplánováno desetidenní volno a pak doufají, že bude příprava pokračovat.

Tatran Rakovník - FK Králův Dvůr 1:6 (1:2). Branky: Jankele - Beňo 2, Jákl, Václavík, Scipovski a Dvořák.

Tatran: Žulevič - Borák, Vecka, Hradecký, Rothe - Verner - Dolák, Kučera, Čech, Hrobník - Jankele. Střídali Šrédl a Bělíček.