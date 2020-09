Nejtěžšího možného soupeře měli ve středeční dohrávce ČFL fotbalisté Králova Dvora. Jeli na Strahov, kde hraje domácí duely nejlepší tým skupiny A – béčko pražské Sparty. Rudá mašina navíc povolala hráče áčka Plavšice, Karabce, Panáka či Polidara a podle předpokladů zápasu vládla. Vyhrála 4:1.

ČFL: Králův Dvůr (v modrém) - SK Rakovník 2:1. | Foto: Pavel Paluska

„Jsou fotbalově jinde a bylo by smutné, kdyby nebyli,“ usmál se hořce asistent kouče Cábelíků Jaromír Šilhan, podle něhož by bylo zajímavé, kdyby Sparta nastoupila bez áčkařů. „Na druhou stranu proto béčka mají, aby tam hráli kluci, co v áčku tolik nekopou,“ uznal.