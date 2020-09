/ROZHOVOR/ Třetiligový Králův Dvůr se po výhře nad SK Rakovník (2:1) chystá na středeční dohrávku na půdě Sparty Praha B. Na otázky Deníku odpovídal Cábelík Tomáš Osvald.

Fotbalista Tomáš Osvald (vpravo). | Foto: archiv klubu

Do zápasu s Rakovníkem jste vstoupili lépe, snaha byla korunována gólem Martina Krause?

Začátek utkání se nám povedl a hned z prvního rohu jsme skórovali. Byla to dobře zahraná standardka, která se po pár odrazech dostala k úplně volnému Krausičovi, který byl jako vždy na správném místě (smích), a ten už skóroval do odkryté branky.