Na jedné straně nadšení a velká úleva, na druhé naštvání a zmar. Takový obrázek po brance Jakube Dvořáka v poslední minutě zápasu České fotbalové ligy, kterým stanovil konečné skóre 3:2 pro Králův Dvůr, který si přivezl ze Sokolova tři zlaté body.

ČFL: Sokolov - Králův Dvůr 2:3. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Domácí Sokolov načal zápas velmi dobře, když ve 3. minutě zužitkoval brankově napadání brankáře Krčka Júnior, kterého následně gólman hostů nastřelil a od něj zaplul míč do branky soupeře. „Bylo to hodně psychicky náročné, hlavně po nešťastné brance, kterou jsme obdrželi hned na začátku zápasu. Trvalo nám třicet minut, než jsme se oklepali, samozřejmě nám pomohla vyrovnávající branka. Důležitost zápasu jsme si uvědomovali a opravdu to nebylo pro hráče jednoduché. Měli jsme štěstí, že nám soupeř neodskočil o víc branek,“ řekl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

K vyrovnání došlo v závěru první poločasu, kdy prověřil z třiceti metrů brankáře Sokolova Hrabačku Kraus, jeho střelu gólman dokázal zneškodnit, ale na dorážku Michala Procházky již nestačil. „Je to tak, dorazil Krausičovu zblokovanou střelu. Byl to hlavně jeho zápas,“ nastínil další chvíle v podání Michala Procházky kouč Cábelíků.

„Druhý poločas už byl vyrovnaný a z naší strany mnohem lepší,“ uvedl Šilhavý. Sokolovská obrana propadla v 65. minutě a Králův Dvůr šel poprvé do vedení, když se podruhé prosadil právě Michal Procházka. Západočeši však nesložili zbraně a čtyři minuty před koncem dokázali srovnat, když Šulcův centr si nadvakrát zpracoval Krlička, od něhož se balon odrazil k Dolečkovi, a ten zajistil baníkovcům vyrovnání. „Inkasovali jsme ze situace, která nebyla vůbec složitá. Bohužel došlo k chybě v komunikaci a soupeř toho využil,“ vstřebával šokující vyrovnání domácích trenér hostů.

Jenže než stačili hráči Sokolova vstřebat gólovou euforii, opět uhodilo na straně druhé. Domácí propadli na půlce soupeře, čehož Králův Dvůr dokázal po rychlém přechodu využít, když v 90. minutě zajistil hostům tříbodový zisk Jakub Dvořák. „Veliká. Až polovina našich hráčů popadala na trávník. Bylo vidět, jak moc jim na výsledku záleželo,“ oddechl si králodvorský lodivod.

Jeho tým poskočil ve vyrovnané tabulce výš, každé tři body jsou znát. Takto vydřené vítězství je někdy důležitější než nějaké hladké. „Nic zásadního jsme si hned po utkání neříkali. Víme, že ještě v následujících kolech nějaké body budeme potřebovat udělat. Zápas v Sokolově je už pryč,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Sokolov – Králův Dvůr 2:3 (1:1)

Branky: 3. Ainca, 86. Doleček – 42. a 65. Procházka, 90. Dvořák. Rozhodčí: Trska, Severýn, Gunitš.

ŽK: Toure – Beňo, Patrovský.

Diváci: 160.

FK Králův Dvůr: Krček, Novák R., Dvořák, Novotný (81. Raley), Beňo, Bouček, Procházka (84. Nazarenko), Kraus, Novák J., Patrovský (90. Beneš), Fatrdle. Trenér Tomáš Šilhavý.