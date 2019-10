Branky: 9. a 66. Krejdl. Rozhodčí: Zadinová, Severýn, Fišer. ŽK: Blažek – Stöckner, Skala. Diváci: 180.

FK Králův Dvůr: Krček, Blažek, Hell, Novák, Zelenka, Šebek, Balšánek (83. Osvald), Beňo (88. Bíba), Kraus (71. Bouček), Procházka (79. Šolaja), Krejdl (67. Kůžel). Trenér: Šilhavý.

Domácí Cábelíci chtěli odčinit poslední výpadek v Hostouni, a to se jim dokonale podařilo. „Soupeř má kvalitní tým, o čemž vypovídá i postavení v tabulce, ale my nemáme co ztratit, můžeme jen získat,“ uvažoval před utkáním předseda hostujícího karlovarského klubu Stanislav Štípek, jenž dodal: „Králův Dvůr hraje doma a před svými fanoušky v šesti odehraných kolech ještě neprohrál. Jak jsem řekl, bude to těžké, ale popereme se o to, k dispozici bude kompletní kádr.

Hostující Slavii její odhodlání dlouho nevydrželo, když domácí převzali otěže zápasu do svých rukou. Brzy po začátku předvedl perfektní zákrok proti Krejdlovi hostující gólman Bláha. V 9. minutě už hlediště tleskalo prvnímu gólu. David Beňo mířil do břevna a Daniel Krejdl byl přesně tam, kde má být - 1:0. „Vstup do utkání byl opravdu dobrý a zaslouženě jsme se dostali do vedení,“ mohl být spokojen trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý, který dodal: „Druhá část prvního poločasu však patřila hostům. Měli jsme tam zbytečné ztráty a soupeř vycítil šanci na vyrovnání.“ Největší šanci hostů v podání Maňáka na konci první půlhodiny vyřešil brankář Jiří Krček.

Od začátku druhé půle měli Cábelíci převahu, což vedlo to k dalšímu gólu Krejdla, který byl po střele Jakuba Balšánka opět na správném místě – 2:0. Předtím ještě ofsajdový praporek pokazil radost ze vstřeleného gólu Hellovi. „Poločasová přestávka nám pomohla a druhá půle už zase patřila nám,“ podotkl Šilhavý. Druhá branka hosty nalomila, jejich útočné akce domácí včas zachytávali a tak docházela k zajímavým situacím před brankou hostů. Osm minut před koncem po svém krátkém pobytu na hřišti mohl po rohu Jakuba Balšánka zvýšit střídající David Šolaja, ale Bláha jeho pokus bravurně vychytal. To nic nezměnilo na tom, že si Cábelíci připsali další tři body do tabulky třetí nejvyšší soutěže.

V ní mají stejně bodů jako Loko Vltavín a okupují medailové příčky. Jedinou vadou je počet diváků, těch přišlo na kvalitní duel pouhých stoosmdesát, což je škoda, protože Královu Dvoru se v domácím prostředí hodně daří. „Při pohledu na domácí tabulku je vidět, že doma se letos cítíme opravdu dobře. Bohužel to ale nevede k vyšším návštěvám,“ posteskl si trenér Cábelíků.

Už v pátek hraje Králův Dvůr v Příbrami pod umělým osvětlením od 17 hodin. Soupeřem bude domácí rezerva prvoligového 1. FK, která překvapivě vyhrála v Domažlicích 3:2, když v jejím týmu nastoupili hořovický Lukáš Puchmertl a komárovský Marek Šíma. „Nijak speciálně se chystat nebudeme, věřím, že hrát na ligovém stadionu pod umělým osvětlením bude pro nás dostatečná motivace a byli bychom rádi, kdybychom si nějaký bod přivezli. Venku je naše bilance zatím špatná,“ dodal Tomáš Šilhavý.