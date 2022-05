„Slavia přijela bez hráčů A týmu, proto jsme se spíše věnovali přípravě na styl a způsob hry než na jednotlivé hráče,“ řekl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Po několika nadějných akcích Cábelíků přišla během dvou minut studená sprcha z kopaček devatenáctiletého Daniela Šmigy, který nejprve pohotově zakončil a pak se trefil nádherně pod břevno. „Bylo to nepříjemné, obzvlášť když nám začátek zápasu celkem vyšel. Ale reakce kluků byla výborná a rychle jsme se oklepali,“ podotkl trenér Cábelíků.

Za chvíli se domácím podařilo snížit Rudolfem Novákem. „Byla to rozehraná standardní situace a Novas se konečně trefil,“ usmíval se Šilhavý, který předal o půli další pokyny: „Hra byla dobrá, jen jsme upozorňovali, že se musíme ještě víc tlačit do branky. Jsme rádi, že jsme alespoň vyrovnali.“ Gól vstřelil Jiří Kabele, který po rohu dotlačil míč skluzem do sítě.

„Oba týmy chtěli vyhrát, zápas byl zajímavý až do konce a šance byly na obou stranách,“ řekl Tomáš Šilhavý, jehož týmu po dalších výsledcích i bod stačil k návratu na druhé místo: „Hlavně bychom se chtěli prezentovat jako v tomto zápase. Hráče chválím za přístup a vůli po vítězství.“

Branky: 26. R. Novák, 50. Kabele - 18. a 19. Šmiga.

Rozhodčí: Eibl, Cichra, Tesař.

ŽK: Beňo - Kopáček, Šmiga, Labík.

Diváci: 400.

FK KRÁLŮV DVŮR: Kudrna - Beňo (67. Osypenko), Dvořák, Hell, Kabele (85. Tvaroh), Kilián, Kraus, Kubeš, J. Novák, R. Novák, Osvald.

SK SLAVIA PRAHA B: Dvořák - Zeronik (58. Šimeček), Behenský, Babajide, Labík - Nikl - Šubert (68. Al Mohaimeed), Beran (87. Voriazidis), Kopáček - Šmiga, Biegon (58. Al-Rashdi)