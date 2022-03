Královu Dvoru se podařilo připravit hřiště vzhledem k mrazivým nočním teplotám slušně. „I když klub udělal co mohl a povedlo se připravit na zdejší podmínky velmi dobré hřiště, ztěžoval terén hru oběma mužstvům,“ podotkl trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Benešovští hráči sehráli s druhým týmem tabulky vyrovnanou partii, drželi se až do konce. „Věděli jsme, že nás bude čekat těžký zápas. Královák hraje nakopávané míče, hodně zezadu, na rychlé protiútoky,“ podotkl řekl kapitán Benešova Filip. Na první jarní utkání hrály oba týmy hodně pohyblivě. „Obě mužstva se snažila být aktivní a nenechat soupeře kombinovat, v tom to bránícímu mužstvu navíc terén zjednodušoval,“ uvedl Šilhavý.

Hosté začali aktivně, jednu z akcí zakončovali nad branku Tomana. Na druhé straně se snažil patičkou zakončit centr domácí kapitán Kraus.

Utkání rozhodl svým gólem právě Martin Kraus, jenž ve 32. minutě zakončil pěknou kombinační akci, až se zdálo, že to měli hráči nacvičené. „Není to ale tak. Byla to hezká individuální akce Matěje Kubeše, který zachoval ve vápně klid a našel Krausiče. Ten má navíc na tyto momenty čich,“ usmíval se kouč Cábelíků. „Jedna chyba rozhodla, že jsme zápas prohráli. Je to škoda, protože jsme nepodali úplně špatný výkon. Takže jsme z toho smutní,“ mrzelo hostujícího Filipa.

Králův Dvůr pak odolal všem snahám o ztečení své branky. Navíc dokázal i v závěru utkání presovat. „Chtěli jsme být aktivní i na konci a nedostat se pod tlak. To se nám celkem povedlo a závěr jsme nakonec ubojovali,“ uznal Šilhavý. Ukazatelem skóre mohl pohnout chvíli před koncem Osvald, který se prodral do úniku, ale jeho lobu zabránila hlava vyběhnutého brankáře Schummera.

„Můžeme odjíždět se vztyčenou hlavou. Všechny nás mrzí, že jsme nedokázali srovnat, protože jsme pár šancí měli. Jestli ale budeme na jaře pokračovat v podobných výkonech, tak pár bodů určitě získáme a budeme na tom dobře v tabulce,“ řekl kapitán Benešova Filip. Tři body po úvodním utkání zůstaly v Králově Dvoře. „Jsme rádi, že nemusíme na první jarní body čekat další kola,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Branky: 32. Kraus.

Rozhodčí: Melničuk, Kříž, Coufal, Pešek.

ŽK: 3:4.

Diváci: 240.

FK Králův Dvůr: Toman, J. Novák, R. Novák, Hell, Dvořák, Kilián, Beňo (85. Holý), Kubeš, Kraus, Osvald (90. Jákl), Krátký (68. Tvaroh).

SK Benešov: Schummer, J. Vosáhlo, Filip, Pedro, Dušek (64. Stejskal), Sládek (84. O. Vosáhlo), Štefančin, Boháč, Brokeš, Le Tuan (84. Sikora), Krunert.