„Bohužel, je to pravda, Tomáš nás opustí a mě tak čeká shánění trenéra. Zatím to není jednoduchá záležitost. Nestačí nám jen někoho sehnat, ale musí to mít hlavu i patu," uvedl manažer a bývalý dlouholetý hráč Králova Dvora Milan Petr. Hráči se o odchodu trenéra Šilhavého dozvěděli v úterý na tréninku. Po sedmi letech tak skončí jejich dlouholetá vzájemná spolupráce.