Týmové sporty a zvlášť, když se na nějaký šampionát probojuje národní tým, jsou hodně sledovány. Čeští muži se na mistrovství světa dostali po šesti letech, ale nestartují na něm kvůli onemocnění většiny týmu včetně trenérů Covidem. Je však správné, že zbylí čtyři zdraví nebyli doplněni záložním týmem a šampionát byl odpískán? Následně byli odvoláni trenéři a došlo k odstoupení funkcionářů ve vrcholných orgánech házené. „Vzhledem k tomu, že o této kauze mám málo informací, nedokážu posoudit, zda účast na turnaji byla možná a správná. Ale určitě se my všichni dokážeme vžít do pocitů velikého zklamání házenkářů, kteří takto přišli o vrchol své kariéry. Dnešní doba podobné sportovní tragédie přináší, bohužel nejen sportovní,“ míní Tomáš Šilhavý.

Neshody v ledním hokeji

Po světovém mistrovství do dvaceti let došlo k velké polemice v ledním hokeji. Šéftrenér Filip Pešán se podle jeho slov snažil rozvířit stojaté vody, ale ihned se objevily hlasy z úst bývalých předních hokejistů, že silně v některých výrazech přestřelil. „Patřím do skupiny těch, kteří ve slovech pana Pešána také neviděli snahu o vyvolání nějaké konstruktivní diskuze, ale spíše populismus a ztrátu nějaké základní pokory a respektu. Mé představy o vystupování takto vysoce postavených lidí jsou prostě jiné,“ uvedl králodvorský kouč.

Berbr začal platit. Začne fotbalová třetí liga?

I ve fotbale se dějí věci. Bývalý místopředseda svazu Roman Berbr byl propuštěn z vazby a začal splácet jak výdaje na soudní jednání, tak ty nelegálně získané. Kouč třetiligového týmu však míří výš: „Nacházíme se v době, kdy k národu na Nový rok promlouvají pánové Zeman, Babiš a Vondráček a mluví o slušnosti, respektu a podobě. To je až zvrácená realita. Nebo se podívejme, jak se chová exprezident Klaus. To není o fotbale, o Berbrovi a jiných. Tu zodpovědnost za tento stav máme každý ve svých rukách a je na nás, kam se bude naše společnost ubírat v dalších dnech a letech.“

Pokračuje první liga a začne druhá, které jsou profesionální. V polovině února by měla začít sezona i králodvorským fotbalistům. „Pro každého sportovce je tato pauza nepříjemná a dlouhá, ale kdo jiný než právě sportovci by měli jít příkladem a této situaci čelit bez fňukání a s nadhledem. Jsem rád, že profesionální sport běží a my ostatní to musíme zvládnout zatím individuálně,“ ví dobře Šilhavý.

A co děti? Nezakrní nejen sportovně?

Poslední průzkumy odhadují, že dítě do patnácti let, které má distanční výuku, prosedí u počítače osm hodin denně, údajně pět při výuce a další, dalo by se říci, soukromě. Může to přinést zhoršení zdravotního stavu, méně dobře se pohybujících lidí v budoucnu i méně sportovců. „Dětí je mi líto, obzvláště těch, které nemají správné a silné rodinné zázemí. Je to asi hodně problém sociální a nejenom nedostatku pohybu. Myslím si, že zde je potřeba co nejrychleji něco dělat a vrátit dětem školu, sport a kamarády. Bohužel po skoro roce, kdy se s pandemií potýkáme, kromě distanční výuky a izolace dětí, není v tomto směru žádný posun. To není dobré,“ dělá si starosti Tomáš Šilhavý.