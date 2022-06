„Na klucích byla cítit koncentrace a touha to zvládnout. Moc jsme všichni chtěli tuto sezonu zakončit vítězstvím,“ řekl Tomáš Šilhavý. Na utkání přišly čtyři stovky diváků, kteří jednak byli zvědaví a potažmo přišli samozřejmě Cábelíky povzbudit. „Myslím, že oboje. Atmosféra byla dobrá. Jako na každém zápase kam přijde slušná návštěva,“ pochvaloval si Šilhavý.

Po utkání s Domažlicemi zavládla v Králově Dvoře velká euforie, Cábelíci se prodrali na první místo. „Měli jsme dobrý pocit. Závěr sezony nám vyšel parádně, kluci se neskutečně semkli a zabojovali o první místo,“ chválil trenér Králova Dvora.

Neděle pak rozhodla o tom, že Cábelíci skončili druzí. Béčko Slavie se prodralo do baráže, která právě probíhá a první zápas zvládli lépe sešívaní v poměru 2:1. „Určitě jsme trochu zklamaní, že to nedopadlo postupem do baráže. Bohužel nám chyběl bod nebo možná stačilo, aby Vyšehrad dohrál soutěž. Nicméně převládá dobrý pocit, jak hráči do poslední minuty bojovali. Pár kol před koncem ztráceli na Vltavín už devět bodů, ale nepřestali věřit. V sezoně nás potkalo několik nepříjemností, které nás ale semkli. Na začátku covid, pak odchody Macha a Krejdla, zranění Tomana, pak Kabeleho, ale kluci, kteří nám přišli v průběhu sezony pomoct, rychle zapadli a společně jsme to dotáhli. Tenhle tým měl velkou vnitřní sílu,“ dodal Tomáš Šilhavý.