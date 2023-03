Druhé jarní vítězství si přivezli z umělé přeštické trávy hráči třetiligového Králova Dvora. Vyhráli 2:1, radovali se ze dvou gólů Luka Raleyho, ale prožili i chvilku strachu o Kryštofa Krátkého.

Michal Procházka zakládá akci Cábelíků. | Foto: Jiří Pojar

V prvním poločase byli králodvorští fotbalisté v Přešticích aktivnější. „Chtěli jsme být opravdu aktivní, kluci dobře do zápasu vstoupili a první poločas vyzněl jasně pro nás,“ pochvaloval si trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý. „Nehráli jsme aktivně. Čekali jsme, co bude. Bylo to zbytečně nervózní a soupeř to potrestal dvěma góly. Neunesli jsme tíhu domácího zápasu,“ řekl kouč Přeštic Stanislav Purkart.

V prvním poločase se dvakrát trefil Luke Raley. „Oba góly padly po rychlých kombinacích a souhře s Kryštofem Krátkým,“ popsal gólové radosti Šilhavý, který prozradil, kde k americké posily Cábelíci přišli: „Luke dorazil z Ameriky s Lukášem Hančem. Oba jsou velcí profíci a musím říct, že nejvíc nás baví ta americká mentalita. Nic není problém, stále dobře naladění a k tomu velká práce na hřišti. Sami jsme zvědaví, jak se bude kariéra hlavně Luka tady u nás vyvíjet.“

Přestože fotbalisté Králova Dvora vedli o poločase v Přešticích 2:0, zažívali při nástupu do druhé půle horké chvilky. Cestou na hřiště se totiž skácel k zemi mladík Kryštof Krátký, zřejmě šlo o následek srážky hlavou se soupeřem. Pořadatelé pro jistotu povolali záchrannou službu kvůli podezření na otřes mozku. Hráč naštěstí komunikoval s okolím. „Kryštof je náš hrdina víkendu. Po střetu v prvním poločase se ještě vrátil na hřiště a zařídil oba naše góly. V poločase však už střídat musel a odjel na rtg do nemocnice. Vypadá to ale, že na příští zápas bude,“ řekl trenér Králova Dvora.

Dvacetiletého fotbalistu, který prošel mládeží Viktorie Plzeň, vystřídal do druhé půle Filip Novotný. A záhy jen sledoval, jak domácí Daniel Černý vstřelil kontaktní gól. „Asi využil naší nekoncentrace. Naštěstí se kluci semkli a zápas dotáhli do vítězného konce. Měli jsme šanci Raleyho a Dvořákovu gólovou střelu chytil skvěle brankář. Z nějakého brejku jsme měli gól dát, ale musím ocenit, že se mladí a noví hráči nesesypali a zápas vyhráli,“ chválil Šilhavý. „Porážky je škoda. Za druhou půli jsme si prohrát nezasloužili. Byl to heroický výkon, hrálo se na jednu branku, ale chybí nám i štěstí. Šance máme, skáče to tam na malém vápně a vždycky se to odrazí jinam, než jsme my,“ litoval domácí ztráty přeštický kouč Purkart.

Vstup do jara vyšel Cábelíkům dokonale, mají šest bodů. „Jsme samozřejmě maximálně spokojeni. Tým se semknul a s příchodem Behenského, Boučka a Novotného se povedlo také vyřešit absence, kterých máme hodně. Chceme ale pracovat dál, jsme teprve na začátku,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Přeštice - Králův Dvůr 1:2 (0:2)

Branky: 46. Černý – 36. a 41. Raley.

Rozhodčí: Coufal, Hoch, Mazanec.

ŽK: Kraml – Novotný.

Diváci: 102.

FK Králův Dvůr: Toman, Hanč (83. Novák J.), Novák R., Dvořák, Raley, Beňo, Bouček, Nazarenko, Procházka, Krátký (46. Novotný), Behenský. Trenér: Tomáš Šilhavý.