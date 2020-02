Velvary – Králův Dvůr 1:0 (0:0)

Branka: 77. Duong. FK Králův Dvůr: Krček, Blažek, Novák, Hell, Zelenka (46. Bouček), Procházka (46. Debellis), Šebek, Kilián (46. Beňo), Osvald (70. Bíba), Šolaja (46. Kůžel), Polák.

Hrál se velmi slušný zápas. Je vidět, že týmy ladí formu na blížící se začátek jarní části sezony. „S úrovní zápasu jsme byli opravdu spokojeni. Z naší strany scházelo vstřelit nějaké branky a bohužel na ně se ve fotbale hraje. Nejen proto náš výkon nějak nepřeceňujeme,“ řekl trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý. „Byl to spíš šťastný výsledek, zápas byl velmi vyrovnaný a kvalitní. Rychlý, až chvílemi divoký, v tempu,“ pochvaloval si předseda Slovanu Velvary David Vedral, jehož tým Cábelíkům v minulé sezoně podlehl zlověstně vysoko 1:8, ale od té doby šel hodně významně nahoru.

Chválu měl Vedral i pro nové posily Pihrta s Vernerem, kteří i ve druhém velvarském vystoupení odehráli výborné partie. Nakonec rozhodl ale borec, který přišel už v úvodu přípravy. Pohyblivý i silný Vietnamec Duong si navedl míč do vápna a bombou pod horní tyč duel rozhodl. Králův Dvůr si ale také vytvořil pár šancí. „Hlavně ve druhé půli jsme měli několik příležitostí, ale finální řešení nám nešlo,“ pokrčil rameny Šilhavý.

David Vedral zmínil i jednu zajímavost a zároveň ocenění soupeři. Ten se totiž sám nabídl, že zaplatí půlku honoráře rozhodčím a učinil tak. „To jsem ještě nezažil, bylo to příjemné překvapení,“ uvedl velvarský předseda. „Rozhodčí zvládli utkání bez problémů. Co se týče nákladů, my jsme naopak předpokládali, že náklady na rozhodčí půjdou za námi celé, vzhledem k tomu, že soupeř zajistil hřiště,“ řekl králodvorský kouč. Hrálo se na umělé trávě, vzhledem k počasí by mohli Cábelíci odehrát generálku na přírodní trávě. „Ano, v plánu to určitě je, hřiště si ještě se soupeřem musíme v týdnu odsouhlasit,“ dodal Tomáš Šilhavý. Protivníkem Králova Dvora v závěrečném zápase budou v sobotu Zbuzany.