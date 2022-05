Do Rakovníka jeli králodvorští hráči v roli favorita. Vždyť domácí už soutěž jen dohrávají a v příštím ročníku budou hrát o soutěž níž. „O problémech Rakovníku jsme věděli, chtěli jsme se ale soustředit na náš výkon,“ uvedl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Jeho tým se brzy uklidnil, když nejprve poslal hlavou padáčkem přes brankáře Matěj Kubeš, který tak zužitkoval centr Davida Beňa. Po chvíli zahrával penaltu Martin Kraus, brankář Ilya Bolshakov jeho pokus vystihl, ale na dorážku už byl krátký. „První gól po centru zakončoval Kubeš a druhý dal z doražené penalty Kraus. Bylo dobře, že se nám povedl vstup a nepřipustili jsme pak žádné zdramatizování zápasu,“ řekl kouč hostů.

Realizační tým hostů pak dal prostor vícero hráčům, když využil všech pět střídání. Skóre na 3:0 završil Jiří Kabele chvíli před koncem. „Chtěli jsme vidět všechny hráče v co možná nejdelším časovém úseku. Byla to pro nás zajímavá zkušenost, domácí organizovaně bránili. Musíme ocenit, jak se se svou složitou situací perou. My měli dát více gólů, ale jinak jsme se zápasem spokojeni,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Branky: 13. Kubeš, 17. Kraus, 89. Kabele.

Rozhodčí: Duda, Kubec, Šálková.

ŽK: Kilián (KRD).

Diváci: 150.

FK Králův Dvůr: Kudrna, Novák R., Hell (83. Sabou), Dvořák (30. Novák J.), Kilián (46. Krátký), Osvald (46. Osypenko), Beňo (78. Krejča), Tvaroh, Kraus, Kubeš, Kabele. Trenér: Šilhavý.