Nejprve Cábelíci zvítězili ve středeční dohrávce v Benešově 4:1, v sobotu na vyšehradské umělce 2:0. „Vzhledem k prostředí a kvalitě kádru byl zápas na Vyšehradě zatím nejtěžší v této sezoně. Ale ani v Benešově to nebylo jednoduché, ostatně jako s žádným týmem v České fotbalové lize,“ tvrdí trenér lídra Tomáš Šilhavý.

Na hřišti je patrné, že jeho svěřenci jsou na tom velmi dobře fyzicky, například Martin Kraus sundal několik kil. „Všichni hráči opravdu zvládají tento program velmi dobře. Není to pro ně vůbec jednoduché při pracovních povinnostech hrát každou středu, ale výsledky nám naštěstí pomáhají i s regenerací. Krausič je zkušený hráč, který ví, co potřebuje. Ostatní hráči se na mě nebudou zlobit, když řeknu, že největší podíl na dobrém vstupu do soutěže má náš kapitán,“ chválí kapitána týmu jeho kouč.

Na Vyšehradě dvakrát skóroval Jan Mach, jehož góly rozhodly o třech bodech pro Cábelíky. „Nejdříve po narážečce s Benisem (Beňo) pronikl do vápna a skóroval. V druhé půli přetlačil před brankou obránce a prostřelil brankáře podruhé. Byl to jeho zápas,“ má jasno Tomáš Šilhavý, který dodal: „Bylo to vyrovnané utkání. Asi rozhodlo, že jsme do zápasu vstoupili aktivněji a dali první branku. Všichni hráči podali výborný týmový výkon.“

Vyšehrad – Králův Dvůr 0:2 (0:1)

Branky: 20. a 59. Mach. Rozhodčí: Langmajer, Kubec, Pálek. ŽK: Kubeš, Drobílek, Hroník, Opluštil, Suchan – Kilián, Beňo, J. Novák. ČK: 86. Vandas (VYŠ). Diváků: 150.

FK Králův Dvůr: Toman, Novák J., Novák R., Hell, Dvořák, Kraus (46. Krejdl), Kilián, Osvald (89. Smirnov), Beňo, Osypenko (76. Jákl), Mach (90. Krejča). Trenér: Šilhavý.