/FOTOGALERIE/ Perfektní návštěva zamířila do ochozů králodvorského stadionu k premiérovému utkání České fotbalové ligy. A právem! Do Králova Dvora přijel vítěz minulého ročníku skupiny A této soutěže Domažlice, kterého posílili i nedávní prvoligisté Martin Fillo a Václav Procházka. Jiskra nakonec odjela se třemi body, když vítěznou branku na 2:1 vstřelil střídající František Dvořák, jenž přesně umístěnou hlavičkou překonal jinak skvěle chytajícího gólmana domácích Jiřího Krčka.

ČFL: Králův Dvůr - Domažlice 1:2. | Foto: Deník/Martin Mangl

Domácí před utkáním ještě doplňovali kvůli zraněním kádr. „Ano, povedlo se nám mimo jiné ještě přivést Davida Havránka. Příprava na Domažlice probíhala standardně. Věřili jsme, že jsme v prvním kole schopni favorita zaskočit,“ uvedl trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý. Pro trenéra hostů Pavla Horvátha se jednalo o soutěžní premiéru na lavičce Jiskry, i proto poslal od začátku do hry i dvě hvězdné posily. Zkušený Václav Procházka operoval na stoperu, o dva roky mladší Martin Fillo zase piloval na pravé straně hřiště. Mezi jedenáctkou vyvolených nechyběli ani Tomáš Jedlička s Jonášem Vaisem, další z kvanta letních posil. Pouze z tribuny sledoval duel David Limberský, jenž po operaci kolene stále není stoprocentně fit.

ČFL: Králův Dvůr - Domažlice 1:2.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Domažlice v prvním poločase dobře kombinovaly, ale do vyloženějších šancí se dostávaly spíš jen sporadicky. Za zmínku stojí šance jednoho z dispečerů hry Kryštofa Pavlíka, ale ten ve vápně v dobré střelecké příležitosti po předchozí pobídce Jana Zajíčka přestřelil svatyni domácích. „Kluci pracovali velmi dobře. Kromě jedné šance jsme soupeře do ničeho nepustili. Škoda, že jsme my lépe nevyřešili nějaký brejk,“ litoval Šilhavý, který přidal i jasný pokyn o přestávce: „Chtěli jsme pokračovat v poctivém výkonu.“

Ve druhém dějství se obraz hry nezměnil, Jiskra utahovala šrouby, držela balon a měla několik příležitostí ke skórování. V 53. minutě se hosté dočkali, když po centru z pravé strany ještě hlavičku Filla domácí obrana dokázala zablokovat, ale míč se odrazil k Janu Zajíčkovi, který z bezprostřední blízkosti poslal Jiskru do vedení. „Propadli jsme na lajně, kde nás soupeř lehce obešel a pak jsme nedohráli situaci ve vápně,“ zlobil se trenér Králova Dvora, který se však s diváky i hráči mohl radovat po čtyřech minutách z vyrovnání: „Dvořka (Dvořák) zavřel zadní tyč, vybojoval balon a soupeř ho fauloval.“ Penaltu proměnil Dominik Hradecký.

Cábelíci pak drželi nerozhodný výsledek dlouho, přežili břevno a tyčku, mohli už pomýšlet na bod. „Celé utkání jsme mysleli na dobrý výsledek. Navíc jsme věřili, že nám může vyjít nějaký brejk a zvrátíme zápas na naší stranu,“ jenže v poslední minutě si na střílený centr ze strany naběhl hostující František Dvořák a přesným trkancem poslal míč do sítě: „V každém zápase tohle hodně mrzí, ale nedá se nic dělat, musíme to přijmout.“

FORTUNA ČFL, 1. kolo: FK Králův Dvůr - TJ Jiskra Domažlice 1:2 (0:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Tři body se tak stěhovaly na západ Čech. „Myslím si, že jsme tam měli čtyři stoprocentní šance, které jsme měli využít, ale nabídli jsme soupeři vyrovnání a udělali ze zápasu drama. Ale nakonec jsme to zvládli a máme tři body," říkal bezprostředně po skončení duelu trenér domažlických fotbalistů Pavel Horváth, který i přes vyrovnané skóre věřil do poslední chvíle, že jeho tým vstřelí vítěznou branku: „Věřili jsme. Počítali jsme s tím, že do vápna budou chodit centry ze strany, proto šel do hry Fanda Dvořák, který má výšku a je gólový. Byl nakonec úspěšný, tohle nám vyšlo.“

Výkon domácího týmu proti favoritovi celé soutěže je velkou nadějí do dalšího průběhu sezony. „To se ukáže. Tento zápas už je pryč a musíme se snažit podobné výkony opakovat,“ dodal Tomáš Šilhavý. Už ve středu zamíří Králův Dvůr do Kladna k utkání prvního kola Mol Cupu, zápas se hraje od 18 hodin.

Králův Dvůr - Domažlice 1:2 (0:0)

Branky: 57. Hradecký PK - 53. Zajíček, 90. F. Dvořák. Rozhodčí: Šťastný, Bohata, Linhart. ŽK: M. Procházka - Vais, Vávra. Diváci: 520.

FK Králův Dvůr: Krček,- Čihák, Rudavskyi, J. Dvořák, Hradecký, Nazarenko (67. Havránek), M. Procházka, Novák, Patrovský (84. Petr), Bouček, Fatrdle. Trenér: Tomáš Šilhavý.

TJ Jiskra Domažlice: Cherepko - Teršl (62. Došlý), Mužík (81. F. Dvořák), Zajíček, Rychnovský (88. Jahn), Fillo (62. Aubrecht), Pavlík, Jedlička (62. Vávra), V. Procházka, Fedak, Vais. Trenér: Pavel Horváth.