Tomáš Šilhavý: Zápas jsme mohli zlomit, i přesto remízu bereme

Na Admiře to nemá žádný soupeř vůbec jednoduché. Pražský celek patří k tomu lepšímu, co ve třetí lize je. Do Kobylis vyrazili Cábelíci jako první celek tabulky.

Cábelíky stále těší pozice lídra. | Foto: Pavel Paluska

A po remíze 2:2 je Králův Dvůr stále na čele A skupiny České fotbalové ligy. K dobrému výsledku přispěl i skvělý vstup Králova Dvora do utkání. „Vstup byl opravdu vydařený. Hned z první akce trefil Mach břevno a Osvi (Osvald) dobře situaci dohrál,“ mnul si ruce na začátku utkání trenér Cábelíků Tomáš Šilhavý. Jeho svěřenci nezvládli ubránění standardek, především rohových kopů. Nutno ale říci, že domácí je řešili výtečně a bylo vidět, že je mají secvičené. Admira byla dvakrát o gól pozadu, ale vždy dokázala odpovědět. „Standardní situace a důraz domácích nám dělal problémy po celý zápas. Určitě jsme nebránili dostatečně důsledně, ale je třeba uznat, že domácí zahrávali standardní situace dobře,“ podotkl Šilhavý. Za stavu 2:1 ve prospěch Králova Dvora to na hřišti vypadalo, že Cábelíci přidají třetí gól. Co se však nestalo i přes několik dobře rozehraných akcích. „To je pravda. Tam jsme mohli zápas zlomit na svou stranu. Ale musíme uznat, že remízu bereme. Soupeř byl hodně nebezpečný po celý zápas a remíza je asi spravedlivá,“ přiznal Tomáš Šilhavý. Admira Praha – Králův Dvůr 2:2 (1:1) Branky: 19. Michálek, 69. Zahálka - 2. Osvald, 62. Hell. Rozhodčí: Krejsa, Plzák, Krupka. ŽK: Douděra, Horák, Mošna – Krejdl, Beňo. Diváků: 250. FK Králův Dvůr: Toman, Novák R., Hell, Dvořák, Holý, Kilián, Osvald, Beňo, Osypenko, Novák J., Mach. Trenér: Šilhavý.