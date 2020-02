Hrálo se na umělé trávě v Nehvizdech, jaký je tam areál?

V Nehvizdech se buduje nový areál, kde momentálně jsou dvě travnatá hřiště a jedna umělá tráva. Navíc to vypadá, že výstavba areálu ještě není zdaleka u konce.

Skóre jste otevřeli vy, jak gól padl?

Zápy udělaly chybu v rozehrávce, Martin Debellis šel z boku sám na brankáře a chladnokrevně proměnil.

Jak se prezentovaly Zápy, které nakonec vývoj skóre otočily ve svůj prospěch?

Je to tým, který je delší dobu pohromadě s dostatkem zkušených hráčů. Jsou silní hlavně v osobních soubojích a v soupeřově vápně. S příchodem Magery se tato síla ještě násobí a určitě budou atakovat čelo tabulky.

Splnila příprava to, co jste od ní očekávali?

Určitě splnila. Hráči chtěli plnit to, o čem se bavíme a k zápasu tentokrát přistoupili mnohem lépe než minulý víkend na Meteoru. Navíc nám zápas potvrdil, že pokud nebudeme dostatečně důrazní ve vlastním vápně, budeme mít šanci na dobrý výsledek jen těžko.