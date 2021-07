/ROZHOVOR/ S pozměněným kádrem vstoupí do třetiligové soutěže fotbalisté Králova Dvora. Na dotazy Deníku odpovídal Jaromír Šilhan, asistent trenéra Tomáše Šilhavého.

SK Kladno - FK Králův Dvůr 2:0, přátelské přípravné utkání 24.7. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Zkusme nejprve odhadnout, zda se odehraje celá sezona?

Už se na ni moc těšíme. Určitě bychom byli rádi, aby se celá dohrála a pevně v to věříme. Protože jestli to zase přeruší, tak to bude mít fatální následky pro všechny.