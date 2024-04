Fotbalisté Králova Dvora do utkání 22. kola Fortuna ČFL A vstoupili skvěle. Od úvodních minut vedli zásluhou Daniela Černého, ten se trefil i dvakrát ve druhém dějství a tak Povltavskou FA porazili 3:0.

ČFL: derby Hostouň - Králův Dvůr vyhráli po pěkné bitvě domácí 2:1. | Foto: Lukáš Horníček

Cábelíky nastartoval už v páté minutě Černý, jenž si stáhl centr, využil zaváhání brankáře Šimáčka a rozvlnil síť. Brzy mohli vyrovnat hosté, ale ve velké šanci selhali. „Určitě nám brzký gól, který jsme zaplať pánbůh dali už v páté minutě, pomohl. Povltavská má sílu, hrají svůj systém a byli dobří, mají dobrý mančaft, ale celé utkání ovlivnil ten první gól, pak jsme tam měli ještě jednu šanci Chocholouška, ale tu jsme nedali,“ zhodnotil první poločas asistent trenéra Jaromír Šilhan.

I do druhého dějství zažili domácí snový vstup. „Krásný centr na Dana Černého, v čem ho vidím strašně silného, takhle by se měl chovat útočník. Dostal ve vápně míč, otočil se a poslal ho na zadní tyč,“ popsal druhý gól Šilhan.

V 57. minutě byl po druhé žluté kartě rozhodčím Melicharem vyloučen hostující Novák a hráči Karlova Dvora byli k vítězství nesmírně blízko. „Představovali jsme si, že budeme více využívat toho, že budeme mít hráče navíc, ale nebylo to tak markantní,“ uznal Jaromír Šilhan.

Kam za fotbalem na Berounsku? Cábelíci potřebují vyzrát nad Povltavskou

To ale nevadilo, protože v poslední patnáctiminutovce dostal míč Kraus, ve střelecké pozici se rozhodl nahrát do stoprocentní šance Černému, který zkompletoval hattrick. Cábelíci se tak bodově dotáhli na své soupeře, ale stále zůstavají na poslední příčce. „Pro nás to jsou určitě cenné body, ale už ten zápas musíme hodit za hlavu a soustředit se na příští týden do Přeštic, odkud potřebujeme přivézt další body, abychom se z toho posledního místa trošku odpíchli,“ dodal Šilhan.

Králův Dvůr - Povltavská FA 3:0 (1:0). Branky: 5. , 47. a 78. Černý. ČK: 57. Novák (Povltavská) Rozhodčí: Melichar - Matějček, Tichý. Diváků: 140.

Králův Dvůr: Tetour - Bouček (80. Benda), Chocholoušek, Šumilov, Novák (80. Fatrdle) - Kraus (80. Sedláček), Kabele, Hradecký, Jinoch (65. Patrovský) - Černý, Krátký (72. Kuča).

Povltavská FA: Šimáček - Starý, Drobílek (69. Schwan), Lanc, Hejda (57. Novák), Budínský (57. Gruntorád), Novák, Mareš, Jakobovský, Kozel (33. Smetana), Bicenc.