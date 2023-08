/FOTOGALERIE/ Ani ve čtvrtém kole ČFL se nepovedlo fotbalistům Králova Dvora dosáhnout na body. Na hřišti Admiry přitom byli blízko, popravil je až nešťastný vlastní gól Rudavského z 80. minuty. Jakoby smůly v tomhle ročníku nebylo pro klub už moc…

Fotbalisté Admiry na domácím trávníku porazili soupeře z Královo Dvora 2:1. | Foto: Deník/Michal Káva

V Kobylisích vypukl před týdnem další fotbalový skandál po vymyšlené penaltě nařízené rozhodčím Patákem. I proto byla pozornost na tenhle duel týmů, které špatně zahájily nový ročník, hodně upřená. Zkušený arbitr Drábek si ale poradil a trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý odmítl, že by jeho tým zmíněná událost v přípravě na zápas nějak ovlivnila.

„Nechci to zlehčovat, ale média měla o čem psát. Tím neříkám, že to nebyl průšvih – to asi byl – ale kdo dělá fotbal déle, tak ví, že těch průšvihů bylo v minulosti mnohem víc. Bohužel fotbal tohle přitahuje, ale já bych byl raději, kdyby se psalo o jiných věcech,“ řekl Šilhavý.

Ten poprvé v sezoně postavil do brány předsezonní posilu z Hostouně Davida Tetoura a zkušený muž podal dobrý výkon. Nicméně už po dvanácti minutách poprvé inkasoval, když obrana hostů neuhlídala po rohovém kopu Horáka.

Osm set diváků! Komárov před parádní návštěvou znovu ovládl derby

Další šance však Tetour lapil a udržel Cábelíkům naději. Ti postupně předvedli směrem dopředu několik nebezpečných akcí a klidně mohli skóre nejen vyrovnat, ale také otočit. Nejblíž ke gólu byl asi Procházka, jenže těsně minul.

V 72. minutě už se hosté dočkali po rychlé ráně Patrovského k tyči a vypadalo to, že si minimálně bod odvezou.

Nestalo se, protože po chvíli domácí vypálili a Rudavskyi nešťastně míč tečoval mimo Tetourův dosah.

„Cítíme, že nás štěstíčko opustilo, ale vymlouvat se na to nebudeme. Jeden gól byl sice smolnější po teči, ale ten ze standardky jsme určitě dostat nechtěli. Nicméně výkon byl v rámci aktuálních možností docela dobrý, jen to zase bohužel nestačilo na body, takže jsme zklamáni,“ hodnotil utkání Tomáš Šilhavý.

Podle něj bude tým pracovat dál a pokusí se ještě doplnit hráči, jež budou přínosem. Tentokrát mohl střídat jen jednou a to je málo, marodka je pořád plná.

Admira Praha - Králův Dvůr 2:1 (1:0). Branky: 12. Horák, 80. vlastní Rudavskyi – 72. Patrovský. Rozhodčí: Drábek. Diváků: 160.

Králův Dvůr: Tetour – Čihák, Havránek, Rudavskyi, Dvořák, Hradecký, Sabou (89. Janků), Nazarenko, Procházka, Patrovský, Fatrle.