Následující příležitosti neproměnil Bouček a Černý. Do poločasu ještě hostující obraně utekl Amobi a přeloboval Tetoura. „Samozřejmě cítíme veliké zklamání. I s ohledem na průběh zápasu, kdy jsme brzy inkasovali, což je samozřejmě nepříjemné na začátek, ale pak jsme nějak hráli, měli jsme šance, ale bohužel góly dával soupeř. Poslední tři utkání je to jako přes kopírák, nejsme horší, ale nedáme šance a bez toho je těžké vyhrávat. Sebemenší chybu soupeř potrestá a ne a ne se prostě odrazit,“ hodnotil utkání trenér Králova Dvora Tomáš Šilhavý.

Osobnost Deníku: Vokáč střílí góly za Trubín, navíc trénuje děti v Králově Dvoře

Motorlet po změně stran zalezl a spoléhal na protiútoky. Hosté si i přesto dokázali vytvářet příležitosti, jednou napálili břevno a několikrát domácí podržel brankář Dvořák. „Šancí bylo hodně a to, že tam svítí nula, nevím, jestli je otázka smůly, nedůrazu, nebo to řešení není takové, jaké by mělo být. Asi jedno s druhým, ale realita je taková, že 3:0 vypadá jednoznačně, ale průběh byl trošku jiný. Na to se ale vymlouvat nejde,“ hlesl Šilhavý.

Motorlet Praha – Králův Dvůr 3:0 (3:0)

Branky: 5. a 24. Žížala, 39. Amobi. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Hodek – Langmajer, Mazanec. Diváci: 127.

Králův Dvůr: Tetour – Bouček (72. Fatrdle), Chocholoušek, Šumilov, Novák – Kuča (46. Sedláček), Hradecký, Jinoch (46. Patrovský), Kabele – Černý, Krátký.

Autor: Vojtěch Fairaisl