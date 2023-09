Důležité vítězství uhráli na domácí půdě fotbalisté třetiligového Králova Dvora. V osmém kole Fortuna ČFL A nejprve prohrávali 0:1, ale rychle zabrali a nepříznivý stav nakonec zvrátili. Vítěznou branku obstaral v úvodu druhého dějství Dominik Hradecký.

Mol Cup: Kladno (v bílém) porazilo mírně favorizovaný Králův Dvůr 1:0. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

První minuty nabídly vyrovnaný souboj, do vedení šli ale znovu hosté. Cábelíci z osmi odehraných zápasů vstřelili úvodní branku jen proti rezervě Českých Budějovic, kterou následně porazili vysoko 5:0. Hostující Šulc byl ve vápně faulován Novákem. K pokutovému kopu se postavil ex-sparťan a ex-plzeňan Martin Zeman, jehož střelu sice vyrazil Tetour, proti dorážce už ale neměl nárok.

Neodehrálo se ani pět minut a Hradecký dostal až moc času na centr. Přesně našel Procházku, který sklepl na Krátkého a ten poslal Robstavu rychlou odpověď. „Byl to vyrovnaný zápas, tentokrát se to přiklonilo na naši stranu. Důležité bylo vyrovnání do poločasu, brzy jsme reagovali a to bylo klíčové,“ řekl trenér domácích Tomáš Šilhavý.

Krátce po začátku druhého dějství se hlavou z rohového kopu prosadil Hradecký, definitivní tříbodové razítko přidal v závěru kapitán Dvořák.

Domácí oproti minulému zápasu nastoupili se třemi změnami, chyběli Nazarenko, Rudavskyi a Havránek, které nahradili Bouček, Novák a Krátký. Ten se po zranění poprvé dostal do základní sestavy a hned se za důvěru odměnil gólem. „Některé změny byly vynucené, byla tam ale i změna za uzdraveného hráče. Konečně se nám to začíná uzdravovat, jsme rádi, máme silnější lavičku. Do zápasu už nastoupil i Martin Kraus. Kraťas (Kryštof Krátký) vstřelil důležitý gól na 1:1, bylo vidět, že dlouho nehrál, ale jeho přítomnost byla důležitá. Doufáme, že výkony kluků po zranění půjdou s narůstajícími minutami nahoru,“ přeje si Šilhavý.

Doplnil, že sobotní výhra byla velmi důležitá, spodek tabulky je hodně vyrovnaný a každý bod se počítá. „Důležité vítězství, udrželi jsme kontakt s týmy, které jsou dole. Snad zdravotní stav týmu vydrží a uděláme do konce podzimu ještě hodně bodů,“ doufá trenér Cábelíků.

Králův Dvůr - Robstav 3:1 (1:1). Branky: 29. Krátký, 54. Hradecký, 86. Dvořák – 25. Zeman. Rozhodčí: Hlaváček – Švorc, Hrivík. ŽK: Hradecký – Havel, Štursa, Sow. Diváků: 150.

Králův Dvůr: Tetour – Čihák, Dvořák, Hradecký, Bouček, Procházka, Novák, Patrovský (83. Havránek), Kabele (89. Beňo), Krátký (70. Kraus), Fatrdle.

Robstav: Hrabačka – Tvaroh (77. Brabec), Havel (64. Petr), Štursa, Skála, Vaněk (64. Černý), Buneš (77. Kraml), Zeman, Musa, Sow, Šulc.