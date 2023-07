Dvě nejvyšší soutěže už stříhají poslední zbytku metru před sobotním startem nové sezony. Třetí v pořadí, Česká fotbalová liga, odstartuje mistrovské boje až první srpnový víkend. V plném proudu příprav tak jsou nejen fotbalisté, ale také činovníci klubů, kteří ladí podobu kádrů. Cábelíci z Králova Dvora hlásí hned několik změn.

Fotbalisté Králova Dvora ladí formu a kádr na blížící se start nové sezony. | Foto: archiv Deníku/Daniel Seifert

Svěřenci trenéra Tomáše Šilhavého obsadili v konečném účtování minulé sezony až čtrnácté místo, takže mají co napravovat. Už u toho ale nebude pětice hráčů. Luke Raley se vrací do Amerky, Pavel Behenský ukončil hostování, Rudolf Novák přestoupil do Doubravky, Michal Hell do Benátek nad Jizerou a Lukáš Hanč do pražského Svazu mládeže.

Část sezony bude chybět také brankář Daniel Toman. Je možné, že kvůli zdravotním komplikacím vynechá celou podzimní polovinu.

V sobotu 22. července čeká na Cábelíky další z řady přípravných utkání, pojedou do Pardubic, kde se utkají s tamním B týmem ligového mužstva.

První mistrovský duel na ně čeká v sobotu 5. srpna, na domácím trávníku od 17 hodin přivítají neúspěšného účastníka baráže o druhou ligu, domažlickou Jiskru.