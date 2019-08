Branky: 3. Rozhoň, 4. Jirouš, 42. M. Gregor, 53. Bohánek, 74., 78. a 87. Janda - 82. Sklenář. Rozhodčí: Opočenský, Švorc, Průcha. ŽK: 58. Lukeš - 44. Vopěnka, 58. Sklenář, 60. Krůta, 82. Král, 88. Pelikán. Diváků: 100.

Český Lev-Union Beroun: Šebek, Krejča (16. Pipiška), Sklenář, Břížďala, Krůta, Soukup, Pelikán, Vopěnka (46. Lacina), Král, D. Počta, Horel.

Zatímco Beroun v úvodním kole zdolal doma Jindřichův Hradec 4:1, favorizovaná Čížová prohrála na půdě nováčka z Rokycan 0:1. V prvním kole divize naskočil do vítězné sestavy Berouna Matěj Krejča. „Nervozita byla určitě z mojí strany veliká, ale díky klukům a hlavně trenérovi byl ten tlak menší. Trenér mi hodně věřil, a proto se mi hrálo o dost lépe,“ uvedl střelec jednoho z gólů proti Jindřichovu Hradci, který dodal: „Byl to důležitý vstup do nové sezony a myslím si, že jsme ho zvládli skvěle.“

Jenže další jihočeský soupeř v divizi využil dokonale svého prostředí a znalosti, čímž hosty dokonale zaskočil a prakticky v úvodu dala Čížová Berounu mat. Po centru se totiž hned ve třetí minutě prosadil Martin Rozhoň, když procedil míč přes padajícího Pavla Šebka, jenž společně s Davidem Počtou dělali vše pro zabránění brance, ale to se nestalo. Když po minutě přidal druhý gól hlavní kanonýr Čížové Martin Jirouš, měli hosté hodně svěšenou hlavu.

Když pak Český Lev-Union Beroun zvedl hlavu a vyrovnal hru, přišel chvíli před poločasem třetí direkt v podobě gólu Matěje Gregora. Na 4:0 pak zvyšoval Tomáš Bohánek. Pak se dostal ke slovu exligový Petr Janda. Bývalý slávista docílil ve druhém poločase hattrick, který mu narušil alespoň čestným gólem Lukáš Sklenář.

Beroun se musí v týdnu z prohry oklepat, hodit ji za hlavu a soustředit se na další domácí utkání divize. Tím bude duel s šestibodovými Přešticemi, které vstoupily do soutěže na jedničku. Utkání se hraje na Ostrově oproti úvodnímu duelu s Jindřichovým Hradcem už v tradičním termínu, tedy v sobotu od 17 hodin.